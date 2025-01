Weißenhofmuseum in Stuttgart: Die Magie Weißenhof wirkt – mehr Publikum im Corbusier-Haus

Rund 29000 Menschen kamen 2024 in das Weißenhofmuseum in Stuttgart – ein neuer Rekord. Und der Höhenflug soll weitergehen.

Behauptet hat Stuttgarts einen international beachteten Leuchtturm – die zur Werkbundausstellung 1927 entstandenen Bauten der Weißenhofsiedlung auf dem Killesberg. Die gerne beschworene Magie wirkt sehr konkret: Auch 2024 konnte das Weißenhofmuseum im Le Corbusier-Haus wieder mehr Menschen begrüßen als zuvor. Knapp 29 000 besichtigten das einzig zugängliche Haus in der Siedlung, das seit 2016 zum Unesco-Welterbe zählt; ein Plus von rund 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 2023 hatte man knapp 25 000 Gäste gezählt.

Anja Krämer freut sich – über ihren historischen Bohrkern und über die guten Zahlen im Weißenhofmuseum Foto: lg/Piechowski

Weiter gestiegen ist auch das Interesse an Führungen, die in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch angeboten werden. Die Erhöhung um zehn Prozent für 2024 bedeutete 847 Führungen (2023: 772 Führungen), darunter viele für und mit Schülerinnen und Schülern. Für sie ist Le Corbusiers Architektur in den kommenden Jahren ein Schwerpunktthema der Kunst-Leistungskurse im Abitur. Wichtig bleiben für die Besucherinnen und Besucher offenbar bundesweite Thementage wie der alljährliche Unesco-Welterbetag oder der Internationale Museumstag.

Allein fast 5000 Besucherinnen und Besucher kamen im Juli 2024 ins Le Corbusier-Haus. Auch die Weißenhofsiedlung profitierte offenbar von den Touristen, die zu Spielen der Fußball-Europameisterschaft nach Stuttgart gereist waren. Gut besucht war zudem der Beitrag zum Kooperationsprojekt „Sommer der Künste – Villa Massimo zu Gast in Stuttgart“.

Mit großem Interesse an der Schau „Muster & Moderne: William Morris meets Weissenhof“ (bis zum 2. März) hat auch das Jahr 2025 viel versprechend begonnen. Auch das Interesse an der Internationalen Bauausstellung 2027 steigt. Viel Interesse erwartet Weißenhof-Museums-Leiterin Anja Krämer durch das zweite IBA’27-Festival im Mai. Dabei sollen das neue Besucher- und Informationszentrum am Weißenhof und die Vorbereitungen auf den 100. Geburtstag der Weißenhofsiedlung 2027 zentrale Themen sein.