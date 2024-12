Null bis vier Grad und Niederschlag: in diesem Bereich bewegen sich laut aktueller „Kachelmannwetter“-Prognose an Heiligabend die Werte in Stuttgart, zumindest frühmorgens. Schneefall an Heiligabend scheint also Stand jetzt zumindest nicht ausgeschlossen. Aber eben auch nicht besonders wahrscheinlich.

Damit passt 2024 in den Trend. Die Älteren erinnern sich vielleicht noch an Weiße Weihnachten in Stuttgart. Teenager dagegen vermutlich nicht. Das zeigt eine Auswertung von Messungen des Deutschen Wetterdiensts (DWD) am relativ hoch gelegenen Flughafen. Seit 1953 misst der DWD dort unter anderem die Schneehöhe.

Schnee im letzten Winter. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart/StZN

Weiße Weihnachten in Stuttgart

Die Daten sind online frei verfügbar, müssen aber für eine Auswertung erst aufbereitet werden. Wir haben das getan und können zeigen, in welchem Jahr an den Feiertagen Schnee lag (blau) oder zumindest kurz vor beziehungsweise nach den Feiertagen (gelb):

Seit 1953 lag in 18 Jahren an mindestens einem der Festtage Schnee, zuletzt 2010. Im Jahr darauf wurden zumindest am 22. Dezember noch zwei Zentimeter Schnee gemessen. Seither lag weder an Weihnachten noch an den Tagen davor oder danach Schnee in Echterdingen. Die dortige DWD-Messstation liegt höher als die Innenstadt, wo es weniger kalt wird und Schnee deshalb noch seltener ist.

Klimawandel verhindert weiße Weihnacht

Dass, wie 2022, kurz vor den Feiertagen gefallener Schnee zu den Feiertagen so oft wieder abschmilzt, hat mit der Weihnachtswärme zu tun, einer sogenannten meteorologischen Singularität. Zu den Weihnachtstagen wird es oft einige Grad wärmer als davor und danach.

Dazu kommt der Klimawandel, der schleichend zu höheren Temperaturen führt, auch im Winter. „Laut unserer Analyse gehört Deutschland zu den zehn Ländern, die am stärksten vom Verlust kalter Wintertage betroffen sind“, sagte Kristina Dahl, Vizepräsidentin und wissenschaftliche Leitung bei der gemeinnützigen US-Organisation Climate Central in Princeton, zur Nachrichtenagentur dpa: „„Wenn wir weiterhin Öl, Kohle und Gas verbrennen, sind wir auf dem besten Weg, den Winter, wie wir ihn kennen, zu verlieren – mit verheerenden Folgen für Mensch und Tierwelt.“

Schnee zu Weihnachten in Stuttgart

Weiße Weihnachten in Stuttgart sind also tatsächlich selten. An nicht einmal jedem vierten Festtag (24. bis 26. Dezember) seit 1953 lag Schnee – und wenn, dann nur relativ wenig. Im Mittel wurden knapp sechs Zentimeter gemessen. Nur in vier Jahren lagen an Weihnachten mehr als zehn Zentimeter Schnee, wie die Top-10 der schneereichsten Weihnachten zeigt:

Auch wenn sie oft besungen oder zitiert werden, sind weiße Weihnachten in Stuttgart die Ausnahme, zumal nach der strengen DWD-Definition mit Schnee an allen drei Festtagen.