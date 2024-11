Weissacher Veranstalter expandiert: „Couchkonzerte“ kommen nach Böblingen

„So eine wunderbare Atmosphäre, so warm, nah – voller Liebe und Verbundenheit“, schwärmt die Sängerin Jeanette Biedermann Ende September in den Sozialen Medien. Gerade kommt sie von einer kurzen Konzertreihe zurück, unter anderem in der Weissacher Strudelhalle hat sie gespielt – unter Lichterketten, inmitten von Sofas, Sesseln und Stehlampen.

Couchkonzerte heißt das Konzept, dass die Firma PM Event – Pächter der Strudelbachhalle und der alten Strickfabrik in Weissach – hier auf die Beine gestellt haben. Seit Januar 2023, als der Musiker Cris Cosmo das erste Konzert der Reihe spielte, stehen solche Veranstaltungen immer wieder auf dem Kalender. Max Mutzke war inzwischen da, und gerade erst Kamrad, Juror von „The Voice of Germany“. Der Kern des Ganzen: Livemusik in kuscheliger Wohnzimmeratmosphäre.

Lesen Sie auch

Hautnah dran am Künstler sein

Und das funktioniert – so sehr, dass die Couchkonzerte inzwischen von Weissach auch nach Böblingen expandieren. „Uns wurde schon häufig gesagt, es wäre toll, wenn es das öfter geben würde“, berichtet Lisa Bäuerle, Geschäftsführerin bei PM Event. Zwar würden immer wieder Gäste für die Künstler anreisen, sagt sie. Es gebe aber auch ein wiederkehrendes Publikum, dass sich aus Fans der Veranstaltungsreihe zusammensetzt. Und auch die Künstler selbst wären – wie Jeanette Biedermann eben – begeistert von der Konzertlocation. „Viele kommen rein und sagen: ,Wow!’“, berichtet Bäuerle. „Das ist auch für uns immer besonders.“

Dafür, dass das Konzept bei Musikern und Zuschauern so gut ankommt, macht Lisa Bäuerle nicht nur die gemütlichen Wohnzimmeratmosphäre verantwortlich. Es geht auch um die Nähe zum Künstler. Denn die Sofas und Sessel werden in einem Halbkreis um die Bühne aufgestellt. Wer hier im Publikum sitzt, ist hautnah dran an jenen Menschen, die auf der Bühne stehen. Weil des sich in der Regel um Akustikkonzerte handelt, steht die Stimme im Vordergrund, ebenso wie die Verbindung zwischen Musiker und Zuschauer. Bei großen Festivals geht so etwas nicht.

Weihnachtskonzerte finden in Böblingen statt

Ab Dezember wird es die Couchkonzerte auch in den Böblinger Mercaden geben. Entstanden ist diese Expansion, weil das Einkaufszentrum eigentlich wegen einer Werbepartnerschaft auf die Veranstaltungsfirma zugekommen sei, berichtet Lisa Bäuerle. Vorgeschlagen hatte man die Couchkonzerte, zunächst als „X-Mas Edition“, also als Weihnachtsausgabe. „Und die fanden die Idee super“, so Bäuerle.

Wohnzimmeratmosphäre bei Jeanette Biedermann. Foto: Romy Schach/Romy S. Fotografie

Spielen sollen in der neuen Location zwei bekannte Gesichter: Jeanette Biedermann und Kamrad, die bereits in Weissach zu Gast waren, kommen auch in Böblingen auf die Bühne. „Weil es menschlich super gepasst hat“, sagt Bäuerle. Nach Böblingen geholt hat sie außerdem das Duo Glasperlenspiel. Der Ticketverkauf, der vergangene Woche startete, liefe bisher gut. „Wir sind positiv überrascht“, sagt Bäuerle. „Jetzt schauen wir, wie es sich in einer Stadt mit ganz anderer Infrastruktur als Weissach entwickelt.“ Für die Veranstalter hätte eine langfristige Etablierung in Böblingen auch einen organisatorischen Vorteil: Ein Doppel-Booking, also Termine in Weissach und Böblingen, ist auch seitens der Künstler gern gesehen.

Sofas und Sessel sind alle Second-Hand

Die Wohnzimmergarnituren, die bereits in Weissach reichlich zum Einsatz gekommen sind, sollen künftig also auch in Böblingen aufgestellt werden. Die Couches, Sessel und Stühle gesammelt haben Lisa Bäuerle und ihr Mann, der ebenfalls in der Firma arbeitet, übrigens über Kleinanzeigen. Beim Couchkonzert wäre also ein Wiedersehen mit dem alten Sofa möglich, scherzt Bäuerle. „Für jeden, der uns eins verkauft hat.“

Couch und Sessel in den Mercaden

Böblingen

Die Mercaden Böblingen sind künftig auch Gastgeber: Drei Couchkonzerte mit beliebten Musikstars steigen im Dezember in der Mall. Damit findet die Konzertreihe in Böblingen eine Fortsetzung. Am Samstag, 7. Dezember, eröffnet Sängerin Jeannette Biedermann die Reihe. Eine Woche später, am 14. Dezember, folgt der Singer und Songwriter Kamrad, und am 21. Dezember gibt das Duo Glasperlenspiel einen Gastauftritt in den Mercaden. Die Konzerte finden in einer Atmosphäre statt, in der sich die Besucherinnen und Besucher auf bequemen Sesseln und Sofas rund um die Bühne versammeln.

Tickets

Alle Konzerte beginnen um 20 Uhr in der Eventlocation im Obergeschoss der Mercaden, gleich neben Müller und C&A, der Einlass ist ab 19 Uhr. Der Ticketverkauf hat bereits begonnen und ist über die Website www.couch-konzert.de möglich.