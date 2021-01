Streuwagen landet in Bach

7 Der Streuwagen liegt auf der Seite im Bach. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Eigentlich hatte er einen Weg im Weissacher Tal für andere von Schnee befreien wollen. Doch dann wurde die glatte Fahrbahn für einen Streuwagen selbst zum Verhängnis.

Weissach im Tal - Die schneeglatte Fahrbahn im Rems-Murr-Kreis ist am frühen Sonntagmorgen einem zum Verhängnis geworden, der sie normalerweise für andere Verkehrsteilnehmer befahrbar macht. Ein Streufahrzeug, das im Weissacher Tal auf einem Fußweg entlang des Brucher Bachs in Richtung Oberweissach unterwegs gewesen war, um dort den Schnee zu räumen und stürzte in den Bach.

Freiwillige Feuerwehr hilft bei der Bergung

Der Fahrer blieb ersten Erkenntnissen der Polizei nach unverletzt. Zur Bergung des Fahrzeugs rückte die freiwillige Feuerwehr aus.