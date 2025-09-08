Weissacher Tal: Spektakulärer Blutmond im Rems-Murr-Kreis zu sehen

Kurz und magisch: Eine totale Mondfinsternis tauchte das Firmament über dem Weissacher Tal in rötliches Licht. Die Bilder in unserer Galerie zeigen das Himmelsereignis.
Ein bisschen ließ er auf sich warten. Doch dann, gegen 20.50 Uhr, schob sich der Mond endlich hinter einer Wolkenbank hervor – blassrot, fast geisterhaft, mit einer zarten, hellroten Sichel am Rand. Über dem Weissacher Tal zeigte sich am Sonntagabend ein Naturspektakel, das so nur alle paar Jahre zu bestaunen ist: eine totale Mondfinsternis.