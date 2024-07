Zwischen den Anschlussstellen Heimsheim und Rutesheim geht ein Überholmanöver schief. Beim Unfall entsteht ein Schaden in Höhe von etwa 25 000 Euro.

Zwischen den Anschlussstellen Heimsheim und Rutesheim hat es am Montagabend gegen 21.30 Uhr gekracht. Die Bilanz des Unfalls: Zwei Verletzte und ein Schaden in Höhe von etwa 25 000 Euro.

Ein Mercedesfahrer wollte vermutlich einen Audi, der auf der linken Spur Richtung Stuttgart unterwegs war, überholen. Dabei geriet der 22-Jährige ins Schlingern und auf den linken Fahrstreifen. Dort kam es zur Kollision mit dem Audi. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrer wurden leicht verletzt, der 33-jährige Audi-Fahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Lesen Sie auch

Hinweise an die Polizei: Telefon 0711 / 6 86 90, oder per E-Mail an die Adresse: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de.