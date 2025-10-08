Weil es bei Porsche kriselt, rechnet Weissach nun mit 62 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen weniger als noch im Mai. Auf was sich die Bürgerinnen und Bürger jetzt einstellen müssen.
Ganz unerwartet kam es nicht: Erst vergangene Woche hatte die Gemeinde Weissach einen Nachtrag zur Haushaltsplanung für 2025 verabschiedet, auf der, anders als noch im Mai, nun ein dickes Minus prangt. 62 Millionen Euro fehlen in der neuen Rechnung, allesamt Gewerbesteuern vom kriselnden Automobilgiganten Porsche, mit denen man fest geplant hatte – und die nun ausbleiben. Trotz der Lücke im Haushalt zeigt sich Bürgermeister Jens Millow positiv.