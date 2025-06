, aktualisiert am 30.06.2025 - 17:15 Uhr

4 In Weissach im Tal hat es am Montagmittag in einem Wohnhaus gebrannt. Foto: Weingand

Dichte Rauchschwaden am Montag über Weissach im Tal: In der Stuttgarter Straße brannte ein Zimmer. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 13.30 Uhr alarmiert.











In Weissach im Tal (Rems-Murr-Kreis) ist es am Montagnachmittag zu einem Zimmerbrand in der Stuttgarter Straße gekommen. Gegen 13.30 Uhr wurden von der Polizei das Feuer und starke Rauchentwicklung gemeldet. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz.