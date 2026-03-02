Wegen der Eskalation im Nahen Osten sitzt Elena Miras derzeit in Abu Dhabi fest. Wie und wann sie nach Hause fliegen kann, ist unklar. In ihren Instagram-Storys gibt die 33-Jährige Einblicke in ihren Zwangsaufenthalt. Die Lage sei beängstigend und mache depressiv.
Zahlreiche Prominente und Influencer sind von der Eskalation im Nahen Osten betroffen. Auch Realitystar Elena Miras (33) steckt seit dem Wochenende in Abu Dhabi fest. Die Schweizerin, die zuletzt in der RTL-Datingshow "Make Love, Fake Love" zu sehen war, befand sich auf dem Rückweg von Dreharbeiten in Thailand. Via Instagram schildert sie die Lage, die sie als "beängstigend" beschreibt.