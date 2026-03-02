Wegen der Eskalation im Nahen Osten sitzt Elena Miras derzeit in Abu Dhabi fest. Wie und wann sie nach Hause fliegen kann, ist unklar. In ihren Instagram-Storys gibt die 33-Jährige Einblicke in ihren Zwangsaufenthalt. Die Lage sei beängstigend und mache depressiv.

Zahlreiche Prominente und Influencer sind von der Eskalation im Nahen Osten betroffen. Auch Realitystar Elena Miras (33) steckt seit dem Wochenende in Abu Dhabi fest. Die Schweizerin, die zuletzt in der RTL-Datingshow "Make Love, Fake Love" zu sehen war, befand sich auf dem Rückweg von Dreharbeiten in Thailand. Via Instagram schildert sie die Lage, die sie als "beängstigend" beschreibt.

"Nicht so entspannt" Da der Luftraum gesperrt ist, kann die Schweizerin das Land nicht verlassen. "Wir sind in Abu Dhabi gestrandet", erklärt Miras ihren Followern in einer Instagram-Story. Die Zustände am Flughafen seien "sehr chaotisch" gewesen. Nach der ersten Nacht in Abu Dhabi erklärte sie am Sonntag: "Wir haben unsere erste Nacht hier hinter uns - es war keine schöne Nacht." Dreimal habe der Alarm geklingelt. "Das war ein Schockmoment." Sie empfinde die Situation "gar nicht so entspannt", wie einige Influencer behaupten. Am Himmel sehe man immer wieder Raketen. "Es ist so beängstigend, wenn man dann nach oben schaut und das alles sieht."

Zu schaffen macht ihr auch, dass man derzeit nur "abwarten und hoffen" könne. Es sei alles "sehr depressiv", man bekomme auch keine Informationen, wie und wann es weitergehen kann. Von ihrer Fluggesellschaft höre sie trotz mehrerer Nachfragen nichts. Zudem wisse sie nicht, wo ihr Gepäck sei.

"Wir hoffen, dass wir bald nach Hause kommen." Elena Miras zeigt sich verzweifelt über ihre Lage: "Ich weiß auch gar nicht, warum ich das erleben muss. Das ist echt schlimm. Ich will gar nicht wissen, wie es den Menschen geht, die tagtäglich sowas erleben."

Georgina Fleur: Tochter ist bei Prinz Marcus

Auch Realitystar Georgina Fleur (35) ist wegen der Angriffe gestrandet. Sie kann derzeit nicht von Thailand in ihre Wahlheimat Dubai zurückkehren, wo sich ihre vierjährige Tochter aufhält. Diese sei aber bei Prinz Marcus von Anhalt (59) gut untergekommen. "Ich bin so erleichtert und glücklich", schrieb sie zu einem Video, das die beiden beim Plantschen im Pool zeigt. Zuvor hatte sie ihren Fans bereits mitgeteilt, ihr Kind sei "in der sichersten Umgebung in Dubai untergebracht, mit Kino, Bunker und Co."