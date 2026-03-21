Weiß, dass du Frieden gefunden hast: Sarah Michelle Gellar trauert mit Buffy-Zitat um Nicholas Brendon

Sarah Michelle Gellar verabschiedet sich mit einem Zitat aus der Serie "Buffy - Im Bann der Dämonen" von ihrem Kollegen Nicholas Brendon. Der Schauspieler ist im Schlaf verstorben, wie seine Familie zuvor mitgeteilt hat.

Mit einem bewegenden Zitat aus der beliebten Serie "Buffy - Im Bann der Dämonen" hat sich Sarah Michelle Gellar (48) von ihrem Schauspielkollegen Nicholas Brendon (1971-2026) verabschiedet. Es stammt aus einer Szene, in der seine Figur Xander damals mit Dawn, dem Charakter der ebenfalls verstorbenen Michelle Trachtenberg (1985-2025), sprach. Dawn ist in der Serie die Schwester von Buffy Summers, der von Gellar gespielten Hauptfigur.

Der Schaukelstuhl im Himmel "Sie werden nie wissen, wie schwierig es ist, derjenige zu sein, der nicht auserwählt wurde", heißt es von Gellar bei Instagram in dem gewählten Zitat. "So nah am Rampenlicht zu leben und doch nie darin zu stehen. Aber ich weiß es. Ich sehe mehr, als irgendjemand ahnt, denn niemand beobachtet mich." Sie habe ihn "gesehen", schreibt die Buffy-Darstellerin direkt an ihren ehemaligen Kollegen "Nicky" gerichtet. "Ich weiß, dass du Frieden gefunden hast, in diesem großen Schaukelstuhl im Himmel."

Alyson Hannigan (51), die als Willow in "Buffy" mitgespielt hat, verabschiedete sich ebenso via Instagram. Auch sie erwähnte einen Schaukelstuhl. Der verstorbene Schauspieler soll für diese angeblich eine Vorliebe gehabt haben. "Mein lieber Nicky, danke für all die Jahre voller Lachen, Liebe und Dodgers", schrieb sie. "Ich werde immer an dich denken, wenn ich einen Schaukelstuhl sehe. Ich liebe dich. Ruhe in Frieden."

Nicholas Brendon im Schlaf verstorben

Brendon wurde als Xander berühmt und war nach der Serie weiterhin im Schauspiel tätig. In den vergangenen Jahren hatte er jedoch wiederholt mit Suchtproblemen und dem Gesetz zu kämpfen, wie US-Medien mehrfach berichteten.

Seine Familie teilte in einem Statement auf Instagram mit: "Mit tiefem Schmerz geben wir den Tod unseres Bruders und Sohnes Nicholas Brendon bekannt. Er ist im Schlaf eines natürlichen Todes gestorben." Der Verstorbene sei "leidenschaftlich, sensibel und unaufhörlich vom Schaffensdrang getrieben" gewesen und habe neben dem Schauspiel in den vergangenen Jahren seine Leidenschaft zur Malerei und Kunst entdeckt gehabt. Brendon wurde 54 Jahre alt.