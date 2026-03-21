Weiß, dass du Frieden gefunden hast: Sarah Michelle Gellar trauert mit Buffy-Zitat um Nicholas Brendon

Sarah Michelle Gellar verabschiedet sich mit einem Zitat aus der Serie "Buffy - Im Bann der Dämonen" von ihrem Kollegen Nicholas Brendon. Der Schauspieler ist im Schlaf verstorben, wie seine Familie zuvor mitgeteilt hat.
Mit einem bewegenden Zitat aus der beliebten Serie "Buffy - Im Bann der Dämonen" hat sich Sarah Michelle Gellar (48) von ihrem Schauspielkollegen Nicholas Brendon (1971-2026) verabschiedet. Es stammt aus einer Szene, in der seine Figur Xander damals mit Dawn, dem Charakter der ebenfalls verstorbenen Michelle Trachtenberg (1985-2025), sprach. Dawn ist in der Serie die Schwester von Buffy Summers, der von Gellar gespielten Hauptfigur.