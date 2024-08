Weintage in Winnenden: Startschluck mit Weinkönigin und Winnender Mädle

Noch bis Montagabend dauern die Winnender Weintage. Dann wird auch der Siegerwein gekürt, für den Festbesucher eine Blindverkostung genossen haben. Nach der Hitze am Samstag taten angenehmere Temperaturen dem Festbetrieb am Sonntag gut.

Bei schönstem Abendsonnenschein hat Winnendens Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth zusammen mit der Württemberger Weinkönigin Larissa Salcher aus Bretzfeld und dem Winnender Mädle Mahela Hübner die Winnender Weintage eröffnet. Und sich bei dieser Gelegenheit gleich das höchste Lob der amtierenden Weinregentin für seine Stadt und das Weingebiet Remstal abgeholt: „Sie haben hier Spitzenweine und schöne Städtle wie Winnenden.“ Man könne sich kaum Schöneres vorstellen, als vor solch einer Kulisse Wein zu trinken, meinte die Weinmajestät des Weinbaugebietes, die vor dem Württemberger Titel bereits denjenigen der Hohenloher Weinkönigin inne hatte.

Eröffnung auf dem Balkon des Alten Rathauses

Die Begrüßung für die ersten Weintagegäste erfolgte traditionell von der Altane des Alten Rathauses aus, dem Prachtsbalkönle an dessen ersten Obergeschoss. Die Gäste des viertägigen Weinfestes in Winnenden mögen möglichst viele verschiedene Weine probieren, empfahl die Württemberger Weinkönigin. Und es gebe nebenbei ja viele Möglichkeiten, sich mit anderen über die Winnender Weine auszutauschen. Ihre Empfehlung im reinen aktuellen Weinmarketingstil: „Schreiben Sie Ihre eigene Weintage-Geschichte.“

Dass dabei der Genuss im Vordergrund stehen möge und natürlich auch das unbeschadete nach Hause kommen, betonte auch OB Holzwarth. Und das Winnender Mädle Mahela Hübner wartete noch mit einem eröffnenden Weinspruch auf, bevor die drei auf der Altane des alten Rathauses mit Zweigelt Weißherbst auf die vier Weintage in Winnenden anstießen. Die Weinversorgung haben bei den Weintagen die Winnender Weingüter Häußer, Luckert, Siegloch und Ungar mit Ständen rund um den Marktplatz übernommen. Mit Kulinarischem waren neben Rauschenberger Catering in diesem Jahr am Winnender Marktplatz erstmals auch die Metzgerei Häfele mit Wurstsalat, Maultaschen und anderem dabei sowie Andys Crêpes mit süßen und herzhaften Variationen der französischen Spezialität.

Blindprobe für das Publikum

Bei der Blindprobe zur Wahl des sogenannten Weintageweins mit je einem Wein der vier beteiligten Weingüter hatten alle, die für einen Obolus von zehn Euro mit dabei waren, die Auswahl unter verschiedenen Bukettweinen. Der Sieger der Publikumswertung zu den recht unterschiedlichen Tropfen wird zum Abschluss der Weintage am Montagabend bekannt gegeben.

Am Sonntag hat – bei deutlich milderen Temperaturen als am recht heißen Samstag – die Retro Jazz Band das Rahmenprogramm gestartet. Gegen Mittag waren bei Weißwurst und klassischem Südstaatenjazz noch einige Bänke am Marktplatz frei, aber eine ansehnliche Gruppe von Jazzfans spendete reichlich Beifall.