Weintage in Weil der Stadt: „In Frankreich würde niemand alkoholfreien Wein trinken“

Der Winzer Philippe Greiner aus Riquewhir, der Partnerstadt von Weil der Stadt, erzählt, wie heute erfolgreich Wein vermarktet werden kann und was er von bestimmten Trends hält.
Laurence und Philippe Greiner kennen die meisten ihrer Kunden. Das Winzerpaar aus Riquewihr setzt auf persönliche Kontakte: „Das schafft Vertrauen und langfristige Bindungen.“ Dieses Motto gilt auch, wenn die Greiners nach Weil der Stadt kommen. Bei den Riquewihr-Weintagen in der deutschen Partnerstadt stellen stets in der Osterzeit sechs Betriebe ihre Erzeugnisse vor. Der Familienbetrieb von Greiners gehört sozusagen zum Inventar.