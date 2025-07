Weinstube Löwen und Perle: Eine glückliche Fügung für die Uhlbacher Gastronomie

16 Annette Currle und Annette Ehrlich betreiben die Perle in Uhlbach, Dominique-Maurice Niedrist hat mit seinen Eltern die Weinstube Löwen übernommen. Foto: Lichtgut

Nicht nur Schließungen in Uhlbach: für die Weinstube Löwen hat sich ein Nachfolger gefunden. Und mit der Perle gibt es noch ein ganz neues Restaurant in dem idyllischen Stadtteil.











Ein Besuch in der Perle ist für viele Uhlbacher wie eine Reise in die Vergangenheit: „Wir sitzen in der Fleischtheke“, freuen sich die Gäste zum Beispiel, denn das neue Restaurant befindet sich im ehemaligen Supermarkt Hägele. Der Laden hat zwar schon seit Jahrzehnten geschlossen, doch ein Ortsgedächtnis vergisst offensichtlich nichts. Eine sehr gute Nachricht muss für die Bewohner des Stuttgarter Stadtteils deshalb auch sein, dass es in der Weinstube Löwen genau so schwäbisch weitergeht wie bisher, obwohl Christine Winkle nicht mehr in der Küche steht. Sogar das Rezept für die Maultaschen bleibt das alte, versprechen die neuen Besitzer. Sie sind keine Unbekannten: Marcel und sein Sohn Dominique-Maurice Niedrist haben bereits die Weinstube Kochenbas im Heusteigviertel übernommen.