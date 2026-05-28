Weinstädterin macht Frauen Mut: Mit 62 spricht sie auf Youtube offen über die Wechseljahre und erreicht Tausende

Eine 62-Jährige aus Weinstadt macht Wechseljahre zum Youtube-Thema. Inga Herrmann erzählt von ihrer eigenen Leidenszeit – und warum ihre Tipps so viele Frauen erreichen.
In diesen Nächten, wenn sie nach zwei Stunden Schlaf hellwach im Bett lag und fühlte, wie ihr Herz immer schneller schlug, da dachte Inga Herrmann manches Mal, dass sie sterben müsse. Die Wechseljahre hatten die heute 62-Jährige fest im Griff – mit allem, was dazugehört. Neben Schlafstörungen und Herzrasen litt sie unter Gelenkschmerzen, Hitzewallungen, Augenentzündungen und trockener Haut. „Ich bin eigentlich ein lebensfroher Mensch, aber damals habe ich mich nur schrecklich gefühlt und kam morgens kaum aus dem Bett. Ich war nicht mehr ich selbst.“