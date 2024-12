Vom Neujahrskonzert „Klangvoll in Europa“, dem ersten Weinstädter Kabarettpreis „Weinstädter Reblaus“ bis hin zu Kabarett und (Bürger-)Theater: Zum Weinstädter Jubiläumsjahr hat das Amt für Kultur, Stadtmarketing und Sport nun das Kulturabonnement 2025 veröffentlicht, das ab sofort gebucht werden kann.

Eröffnet wird die Veranstaltungsreihe mit dem Neujahrskonzert am Sonntag, 5. Januar, in der Jahnhalle Endersbach. Das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim und das Katalin Horváth Quartett spielen Klassik und traditionelle Musik aus Europa.

Kabarettistische Vielfalt erwartet die Besucher des ersten Weinstädter Kabarettpreises „Weinstädter Reblaus“. Sechs Kabarettisten aus Deutschland und Österreich treten am Samstag, 25. Januar, in der Jahnhalle Endersbach gegeneinander an. Das Publikum entscheidet, wer die Trophäe „Reblaus“, eine rund 20 Zentimeter hohe Bronzeskulptur, mit nach Hause nehmen darf.

Ein Highlight sind die 27. Weinstadt Jazztage. Hier arbeiten die Stadt Weinstadt, der Jazzclub Armer Konrad, das Remstal-Gymnasium, die Musikschule Unteres Remstal und weitere Veranstalter Hand in Hand, um dem Publikum ein Programm rund um den Jazz zu bieten. Die Stadt Weinstadt ist mit der nunmehr neunten Jazz- und Funknacht sowie Deutsch-Jazz-Newcomer Pascal Blenke dabei.

Schauspieler Axel Grau stimmt am Samstag, 12. April, nachdenklich, passend zur Osterzeit: „Ich, ein Jud – die Verteidigungsrede des Judas Ischariot“ aus der Feder des Tübinger Professors Walter Jens, geht es dabei um die Frage, welche Rolle Judas‘ Verrat bei der Entstehung des Christentums spielte. Das Bürgertheater Weinstadt bringt am Samstag, 22. Februar, das eigene Stücke „Working Title: Irgendwas mit Schiff“ auf die Bühne des Stiftskellers. Am 28./29. und 30. November spielt die Kommunale Bühne Weinstadt das Familienstück „Räuber Hotzenplotz“.

Das Weinstädter Ensemble „Klassajango“ lädt für den 1. Juni zum Sommerkonzert in die Alte Kelter Strümpfelbach ein. Schwäbisches Kabarett, kunsthistorisches Kabarett und Gesellschaftskabarett runden das Veranstaltungsjahr ab.

Tickets

Tickets für alle Veranstaltungen im Einzelverkauf sind erhältlich unter www.weinstadt.de/tickets sowie bei Remstal Tourismus Endersbach.

Abo

Das Kulturabo kann mit der Postkarte in der Abo-Broschüre oder online unter www.weinstadt.de/kulturabo bestellt werden. Die Abo-Broschüre ist in den Weinstädter Rathäusern zu haben.