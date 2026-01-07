Weinstadt: Vermisste Frau in Reitstall gefunden
Unter anderem war mit einem Polizeihubschrauber nach der Frau gesucht worden (Symbolfoto). Foto: /Anke Waelischmiller

Eine seit Sonntagabend vermisste 61-Jährige aus Weinstadt ist am Mittwochvormittag gefunden worden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Suche nach einer vermissten Frau aus Weinstadt-Schnait (Rems-Murr-Kreis) hat ein glückliches Ende genommen. Wie die Polizei mitteilt, ist die 61-Jährige am Mittwochvormittag in einem Reitstall aufgefunden und in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort wird sie laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen stationär behandelt. Über den gesundheitlichen Zustand der Frau könne er keine Auskunft geben.

 

Seit Sonntagabend war nach der Frau gesucht worden. Sie hatte ihre Wohnung gegen 21.30 Uhr verlassen und war seitdem verschwunden. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befand, weshalb mit Hochdruck nach ihr gesucht worden war.

Neben mehreren Streifenwagenbesatzungen war dabei auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz gekommen.

 