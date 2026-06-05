Weinstadt startet Aktionswoche: Von Klapprad bis Genuss – So belebt sich Beutelsbach neu

„Ladies Night“ und Klapprad-Nostalgie: Die Stadt Weinstadt startet am Montag eine besondere Werbewoche. Der Höhepunkt steht unter dem Motto „Alles Rot-Weiß!“.

Wie lässt sich ein Stadtteil und speziell dessen Ortsmitte auch überregional erlebbarer und bekannter machen? In Weinstadt starten Fachgeschäfte, Gastronomie und die Stadtverwaltung am Montag, 8. Juni, die knapp einwöchige Aktion „Ab in die Mitte Beutelsbach!“: Gemeinsam mit den Fachgeschäften und der Gastronomie lädt die Stadt Weinstadt dazu ein, die Ortsmitte zu besuchen und zu erleben.

Die städtische Wirtschaftsförderung hat zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern aus Handel und Gastronomie, der Vereinigung Weinstädter Unternehmer (VWU) sowie dem Jugendgemeinderat ein vielfältiges Programm zusammengestellt. Ziel ist es, die Qualität und Vielfalt der Angebote vor Ort sichtbar zu machen und die Ortsmitte als zentralen Treffpunkt zu stärken.

Wasserspiele rund um die Stadtbücherei locken

Im Fokus stehen auch die neu gestalteten Bereiche: Die sanierte und modernisierte Marktstraße sowie die Plätze rund um die Stadtbücherei mit Wasserspiel und Wasserspender bieten zusätzliche Aufenthaltsqualität. In der Aktionswoche werden diese und weitere Orte in der Ortsmitte gezielt einbezogen.

Das Programm umfasst Aktionen aus Handel und Gastronomie ebenso wie kulturelle, kreative und sportliche Angebote. Ergänzt wird dies durch thematische Abende, kleinere Genussformate, Mitmachaktionen im öffentlichen Raum sowie besondere Erlebnisangebote über die gesamte Woche hinweg. Ein Schwerpunkt liegt auf niedrigschwelligen Mitmachformaten für unterschiedliche Altersgruppen.

Unsere Empfehlung für Sie Sanierung in Weinstadt Beutelsbacher Marktstraße ist jetzt schöner – das wird gefeiert Nach monatelangen Bauarbeiten ist die Marktstraße in Beutelsbach wieder vollständig freigegeben. Zum Abschluss laden Geschäfte und Gastronomie zu einer Aktionswoche ein.

Über die Woche verteilt laden zudem verschiedene Aktionen zum spontanen Mitmachen und Verweilen ein – darunter Angebote in den Abendstunden, kulinarische Erlebnisse, kreative Beteiligungsformate sowie Aktionen rund um Bewegung, Begegnung und gemeinsames Erleben im öffentlichen Raum. Auch Themen wie Nachhaltigkeit und gemeinschaftliches Engagement werden punktuell aufgegriffen.

Zu den zentralen Programmpunkten zählt der Aktionsnachmittag „Alles Rot-Weiß!“ am Freitag, 12. Juni, rund um den neu gestalteten Bereich an der Stadtbücherei. Ergänzend dazu gibt es von 15 bis 18 Uhr Kinderschminken, von 17 bis 18 Uhr einen Besuch des VfB-Maskottchens „Fritzle“ sowie verlängerte Öffnungszeiten der Stadtbücherei bis 19 Uhr.

Auch rund um die Stadtbücherei in Beutelsbach gibt’s besondere Aktionen. Foto: Dirk Herrmann

Eine Auswahl weiterer Besonderheiten in der Beutelsbach-Woche: Am Dienstag, 9., und Mittwoch, 10. Juni, findet ab 16 Uhr das „Rendezvous im Höfle“ beim Weinstadt-Hotel statt. In der Rathaus-Apotheke steigt am Donnerstag, 11. Juni, ab 19 Uhr die „Ladies Night“. Ebenfalls am Donnerstag, 11. Juni, radeln Klappräder durch die Ortsmitte beim Retro Klapprad Erlebnis von Genussradeln: Nostalgie auf zwei Rädern trifft auf Einkaufserlebnis.

Offener Museumsabend im Württemberg-Haus

Ergänzt wird die Woche durch kulturelle Angebote wie Workshops, Ausstellungen, kreative Beteiligungsformate sowie durch einen offenen Museumsabend im Württemberg-Haus.

Während der Aktionswoche können Kundinnen und Kunden zudem bei Einkäufen mit der Weinstadt-Card an einer Verlosung teilnehmen.