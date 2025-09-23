Weinstadt: Schwimmen, Radeln, Rennen: Erster Weinstadt-Triathlon am Sonntag

Eine Woche nach der Eröffnung wird das neue Sportbad „Das W“ in Weinstadt bereits für ein sportlich überregional bedeutsames Event genutzt.
Zur Eröffnung am vergangenen Wochenende sprang, zur Gaudi der Besucherinnen und Besucher, auch der Oberbürgermeister in der Badehose ins 28-Grad warme Sportbecken. Gut eine Woche später dürfen nach Michael Scharmann nun auch die echten Vollprofis ran: Am Sonntag, 28. September, findet der erste Weinstadt-Triathlon statt. Was das bedeutet, bringt es die Rathaus-Pressestelle auf den kurzen Nenner: „Weinstadt im Sportfieber“.