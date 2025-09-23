Weinstadt: Schwimmen, Radeln, Rennen: Erster Weinstadt-Triathlon am Sonntag

Eine Woche nach der Eröffnung wird das neue Sportbad „Das W“ in Weinstadt bereits für ein sportlich überregional bedeutsames Event genutzt.

Zur Eröffnung am vergangenen Wochenende sprang, zur Gaudi der Besucherinnen und Besucher, auch der Oberbürgermeister in der Badehose ins 28-Grad warme Sportbecken. Gut eine Woche später dürfen nach Michael Scharmann nun auch die echten Vollprofis ran: Am Sonntag, 28. September, findet der erste Weinstadt-Triathlon statt. Was das bedeutet, bringt es die Rathaus-Pressestelle auf den kurzen Nenner: „Weinstadt im Sportfieber“.

Am kommenden Sonntag steht Weinstadt damit ganz im Zeichen des Sports: Zum ersten Mal richtet die Stadt Weinstadt gemeinsam mit der SG Weinstadt einen Triathlon aus. Rund 400 Sportlerinnen und Sportler aus der gesamten Region Stuttgart und darüber hinaus haben sich angemeldet. Sie werden sich, wie es der Name Triathlon schon suggeriert, in drei Disziplinen messen: beim Schwimmen, Radfahren und Laufen.

OB Scharmann hat das Schwimmbecken bereits getestet

Der Auftakt erfolgt um 10 Uhr im neuen Hallenbad „Das W“. Das Bad mit dem 25-Meter-Sportbecken sowie dem Lehrschwimmbecken und dem Kinderbereich, das insgesamt knapp 17 Millionen Euro gekostet hat, wurde am Samstag eröffnet.

OB Scharmann und der Erste Betriebsleiter der Stadtwerke, Thomas Meier, hatten für diesen viel beachteten Termin extra ihre Badehosen angezogen, um, nachdem sie ihre Bademäntel abgeworfen hatten, in einer Einlage per Köpfer in die Fluten zu springen und an einer Rettungsübung der DLRG teilzunehmen.

Nach dem Schwimmen dürfen beim Triathlon die Athleten in die Pedale treten. Die Radtour führt direkt vom „Das W“ aus durch die angrenzenden Weinberge und auch am „Käppele“ vorbei – es sind zweieinhalb Runden à sechs Kilometer zu absolvieren.

Den Abschluss bildet dann der Lauf, wobei die Strecke durch Teile des Wohngebiets und zurück ins Stadion führt. Die Laufstrecke ist 1,9 Kilometer lang und muss dreimal absolviert werden, insgesamt sind es also 5,7 Kilometer. Zum Abschluss des Laufs gibt’s, wie OB Scharmann ausführt, „den Schlusssprint im Stadion“. Wer kurzfristig noch Interesse hat: Der Meldeschluss für Interessenten ist Mittwoch, 24. September, um 19.59 Uhr.

Damit die Sportlerinnen und Sportler sicher unterwegs sind und das Event auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer reibungslos abläuft, werden am Veranstaltungstag, also am Sonntag, zwischen 9 und 15 Uhr, verschiedene Straßen im Umfeld der Strecke für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Konkret sind folgende Straßen oder zumindest Teile davon gesperrt: Beutelsbacher Straße, Goethestraße, Pestalozzistraße, Justinus-Kerner-Straße und Neuffenstraße. Die Anwohnerinnen und Anwohner wurden nach Angaben der Verwaltung bereits vorab informiert.

Weinstadts Oberbürgermeister Michael Scharmann, der somit am vergangenen Wochenende bereits die Wasserqualität geprüft hat und dabei auch die Temperatur als angemessen einstufte, freut sich auf das Event: „Der erste Weinstadt-Triathlon ist ein Meilenstein für unsere Stadt.“

Der Triathlon zeige, so der Rathauschef, „wie lebendig und sportlich Weinstadt ist – und was wir gemeinsam mit unserer starken Vereinslandschaft auf die Beine stellen können“. Sein Dank gelte der SG Weinstadt für die Organisation und allen Helferinnen und Helfern, „die dieses große Event möglich machen“.

Hoffnung auf viele anfeuernde Zuschauer

Natürlich sind auch Zuschauerinnen und Zuschauer eingeladen, die Sportlerinnen und Sportler entlang der Strecke oder im Stadion in Weinstadt-Benzach anzufeuern und Teil dieses besonderen Premieren-Events zu werden. Für Verpflegung ist gesorgt.

Weitere Informationen zum Triathlon finden Sie unter: www.weinstadt-triathlon.de