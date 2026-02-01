Der bayerische Kabarettist Martin Herrmann gewinnt die zweite Auflage des Kabarettisten-Wettstreits um die „Weinstädter Reblaus“. Auch sonst hatte das Publikum viel zu lachen.
Der älteste Bewerber hat die noch junge, begehrte Trophäe abgeräumt. Martin Herrmann, Jahrgang 1957, gewann die „Weinstädter Reblaus“, einen Preis, den das Kulturamt der Stadt seit 2025 auslobt. Bei der zweiten Auflage des Kabarettisten-Wettstreits haben sich am Samstag in der Jahnhalle in Endersbach sechs Kunstschaffende dem Urteil des Publikums gestellt. Der frisch gekürte Gewinner darf nun im September im Stiftskeller Beutelsbach sein Solo geben.