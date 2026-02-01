Der bayerische Kabarettist Martin Herrmann gewinnt die zweite Auflage des Kabarettisten-Wettstreits um die „Weinstädter Reblaus“. Auch sonst hatte das Publikum viel zu lachen.

Der älteste Bewerber hat die noch junge, begehrte Trophäe abgeräumt. Martin Herrmann, Jahrgang 1957, gewann die „Weinstädter Reblaus“, einen Preis, den das Kulturamt der Stadt seit 2025 auslobt. Bei der zweiten Auflage des Kabarettisten-Wettstreits haben sich am Samstag in der Jahnhalle in Endersbach sechs Kunstschaffende dem Urteil des Publikums gestellt. Der frisch gekürte Gewinner darf nun im September im Stiftskeller Beutelsbach sein Solo geben.

Es war ein Abend wie eine Wundertüte, in der jede Art von Humor seinen Platz fand - von Komödie bis politische Satire. Moderiert wurde die Show wie bei der Premiere im Vorjahr von Lennard Rosar, einem Stand-Up-Comedian aus Köln. Mit lockerer Art und losem Mundwerk brachte er die rund 250 Gäste auf Betriebstemperatur und hielt sie zwischen den kabarettistischen Beiträgen bei bester Laune.

Kann man die Welt von der Couch aus retten?

Jeweils 15 Minuten mit Höhepunkten aus ihren aktuellen Programmen hatten die fünf Kandidaten und eine Kandidatin zusammengestellt, die alle nicht nur lustig, sondern auch hochmusikalisch waren. Der Bayrisch-Schwabe David Berlinghof ist überzeugt, dass ohne das viele „Brummbrumm“ von Dieselmotoren Kinder spätestens in der zweiten Klasse Burnout und Laktoseintoleranz bekommen. Sven Garrecht aus dem hessischen Seligenstadt sinniert, ob diese Welt noch zu retten ist, und ob man dazu von der Couch aufstehen muss? Der Badener Markus Kapp weiß, wie die Helden unserer Kindheit heute ihr Geld verdienen, nämlich so: Ernie und Bert sind Yoko und Klaas, und Pippi Langstrumpf lebt als Waldorflehrerin noch immer in einem kunterbunten Haus ganz ohne Disziplin.

Der Eierschneider wird zur „Tibetanischen Taschenharfe“

Stefanie Kerker, 2019 Gewinnerin des Kabarett- und Kleinkunst-Wettbewerbs Stuttgarter Besens, hält selbstironisch und raffiniert, mit analytischem Blick und kluger weiblicher List dem traditionellen Ehe- und Familienleben sowie der Gesellschaft den Spiegel vor: „Ihr Mann passt auf die Kinder auf, das ist aber nett von ihm.“ Sebastian Schnitzer aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis erzählt, gewandet in feinem Zwirn und mit wohlfeilen Worten, warum er beim Rendezvous im Park am liebsten „bedürfnisorientierten Hunden“ begegnet.

Die einzige weibliche Teilnehmerin: Stefanie Kerker Foto: Eva Herschmann

Das Publikum hatte viel zu lachen – am meisten beim Auftritt von Martin Herrmann, ehemaliger Redakteur der Satirezeitschrift Pardon sowie zweifacher Gewinner des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg. Der gebürtige Günzburger, der sich wegen seines maskulinen Namens als „Östrogen-Seismograf“ bezeichnet, mokiert sich über exotische Namen für Kriegsgeräte wie Puma und Leopard und fordert einheimische Tiere, wie den „Nacktschnecken-Schützenpanzer“ an die Front. Soldaten, die wie vorgeschrieben bei einer Wassertiefe von 1,30 Meter selbstständige Schwimmbewegungen einleiten, würden ohnehin jeden Gegner in die Flucht schlagen, zumal ihre Überlegenheit im Feld schon dadurch gewährt sei, dass ihnen schriftlich mitgeteilt wird, dass „der Soldat bei Einbruch der Dämmerung mit Dunkelheit zu rechnen hat“.

Im Vorbeigehen gibt Herrmann dem Zölibat einen Seitenhieb mit. Der Katholik verrät, dass er freiwillig Kirchensteuer bezahle und sonntags in die Kirche gehe, weil „ich ganz genau weiß, der da vorne leidet“. Ein Höhepunkt seines Kurzauftritts in Weinstadt war das Spiel auf der „Tibetanischen Taschenharfe“, im Hausgebrauch als Eierschneider bekannt. Ihr entlockt Herrmann mit flinken Fingern Töne von transzendenter Harmonik und symbolischer Bedeutung für das Werden und Vergehen von Beziehungen.

Marion Koch aus Kernen war schon bei der Premiere im vergangenen Jahr dabei und hat sich wieder köstlich amüsiert. „Obwohl mein Favorit diesmal nicht gewonnen hat.“