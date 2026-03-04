Weinstadt Jazztage: Beim Lindy-Hop-Kurs bewegen sich die Körper im mitreißenden Swing-Rhythmus

Am Wochenende beginnen die Weinstadt Jazztage. Bei einem Lindy-Hop-Intensivkurs im Stiftskeller konnten sich die Teilnehmenden schon einmal darauf einswingen.
„5 – 6 – 5, 6, 7, 8 und Rock-Step – Tripel-Step, Tripel-Step, Tripel-Step“, zählt Franky Doo eins ums andere Mal den Takt für die Teilnehmer des Lindy-Hop-Intensivkurses ein, den er gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Liza November gibt. Immer wieder führen die Tanzlehrer vom Verein SwingKultur Stuttgart ihnen die schnellen Schrittkombinationen vor. Die Blicke der rund 40 Frauen und Männer, die im Oval um sie stehen, sind dabei an die Füße der beiden Swingtanzexperten geheftet, während sie versuchen sich die Schrittfolgen einzuprägen und nachzumachen.