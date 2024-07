Weinstadt im Rems-Murr-Kreis: Senior soll seine Ehefrau getötet haben

Vorfall auf Parkplatz in Winnenden Mann von eigener Giftschlange gebissen – Polizei rückt aus

Mitten in der Nacht befindet sich ein Mann in Winnenden mit seinen beiden Schlangen auf einem Parkplatz, als er von einem der Tiere gebissen wird. Er kommt in ein Krankenhaus, die Polizei findet die beiden Schlangen.