Weinstadt im Rems-Murr-Kreis Mann bei Brand schwer verletzt

Von red/aks 23. März 2018 - 17:11 Uhr

In der Küche einer Gaststätte in Weinstadt fängt eine Fritteuse Feuer. Ein Mann wird beim Versuch, den Brand zu löschen, schwer verletzt.





Stuttgart - In der Küche einer Gaststätte in der Buhlstraße in Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) ist am Freitagnachmittag eine Fritteuse in Brand geraten.

Wie die Polizei mitteilte, erlitt ein Mann bei Löschversuchen schwere Brandverletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Drei Mitarbeiter der Gaststätte mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung behandelt werden.

Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Ein Schaden am Gebäude in dem sich die Gaststätte befindet war nicht entstanden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.