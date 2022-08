1 Die Polizei suchte nach einer vermissten Person im Rems-Murr-Kreis (Symbolbild). Foto: IMAGO/Fotostand / Reiss

Das Polizeirevier Waiblingen sucht am Montag einen vermissten Senior – mit Erfolg. Am Abend kann die Fahndung eingestellt werden.















Das Polizeirevier Waiblingen hat am Montag erfolgreich nach einem vermissten 89-jährigen Mann gesucht. Wie die Beamten berichten, konnte der Senior gegen 19 Uhr in den Weinbergen oberhalb von Weinstadt-Schnait (Rems-Murr-Kreis) wohlbehalten gefunden werden.

Die Polizei hatte den Mann vom Nachmittag an gesucht, nachdem er am Morgen gegen 9.30 Uhr beobachtet worden war, wie er zu Fuß in Richtung der Weinberge bei der Haldenstraße ging.

Im Rahmen der Vermisstensuche wurden Polizeihunde eingesetzt. Die Fahndung wurde am Abend eingestellt.