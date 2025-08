Weinstadt-Großheppach: Wein, Kulinarisches und Musik beim Fest des Weinguts Armin Zimmerle

Das Weinstädter Weingut im Hof Armin Zimmerle steht am Wochenende ganz im Zeichen von Wein, Kulinarik und Livemusik. Denn von Samstag, 9. August, bis zum Montag, 11. August, wird an der Zimmerle-Obsthalle im Weinstädter Teilort Großheppach (Rems-Murr-Kreis) das alljährliche Weinfest gefeiert. Dieses Mal neu ist eine Cocktailbar.

Eröffnet wird es am Samstag um 17 Uhr. Dann können sich die Besucher laut einer Mitteilung des Vereins Remstal Tourismus bis zum Montag „an zahlreichen hauseigenen Weinen sowie an allerlei kulinarischen, schwäbischen und musikalischen Leckereien erfreuen“.

Weincocktails mit und ohne Alkohol

Neben gekühlten Weißweinen (Sauvignon Blanc, Grau- und Weißburgunder), Roséweinen und Rotweinen (etwa Trollinger, Cabernet Sauvignon, Merlot) erwarte die Gäste in diesem Jahr eine Cocktailbar. Selbst kreierte Weincocktails von Tochter Alina werden mit und ohne Alkohol serviert.

Das Team des Traktormuseums verwöhnt laut der Mitteilung die Gäste mit Winzerbraten, schwäbischen Maultaschen, Wurstsalat und – als Highlight am Sonntag – mit einem schwäbischen Zwiebelrostbraten. Für die vegetarischen Besucher werde ebenfalls gesorgt. Zum Abschluss gebe es „leckeren Nachtisch“.

Romantische Atmosphäre vor der Obsthalle

Am Radweg zwischen Großheppach und Kleinheppach am Bachlauf vom Heppach (Rems) an der Obsthalle von Familie Armin Zimmerle findet das Weinfest statt. Mit Strohballen und Liegestühlen kann man auf der Wiese vor der Halle den Sonnenuntergang genießen. Große Sonnenschirme und ein überdachtes Zelt bieten Schutz vor Sonne und Regen. Nach Sonnenuntergang sorgen die vielen angestrahlten Sträucher und Wege für eine romantische Atmosphäre. Ein Lichtermeer umrahme auch die Liveacts an den drei Weintagen.

Musikalisch werde wieder ein „Lenz-Wochenende“ geboten. Am Samstag eröffnen die „Lenz-Brothers“ das Musikprogramm. Am Sonntag folge „Martin Lenz“, und am Montag wird „Die BirdsBand“ das Weinfest als musikalisches Highlight abrunden.

Weitere Informationen unter: www.weingut-im-hof.de