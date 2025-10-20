Weinstadt-Endersbach: Unbekannter bricht in Getränkemarkt ein

1 Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen (Symbolfoto). Foto: dpa

Mitten in der Nacht dringt ein Unbekannter in Weinstadt-Endersbach in einen Getränkemarkt ein. Was der Täter am frühen Samstagmorgen anrichtet, beschäftigt nun die Polizei.











In Weinstadt-Endersbach (Rems-Murr-Kreis) ist in der Nacht auf Samstag ein Unbekannter in einen Getränkemarkt eingebrochen. Gegen 0.30 Uhr schlug der Täter ein Fenster des Marktes in der Großheppacher Straße ein und verschaffte sich so Zutritt zu den Verkaufs- und Lagerräumen, teilt die Polizei mit. Dort entwendete er Bargeld und Zigaretten im Gesamtwert von mehr als 4000 Euro.