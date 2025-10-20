Weinstadt-Endersbach: Unbekannter bricht in Getränkemarkt ein
1
Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen (Symbolfoto). Foto: dpa

Mitten in der Nacht dringt ein Unbekannter in Weinstadt-Endersbach in einen Getränkemarkt ein. Was der Täter am frühen Samstagmorgen anrichtet, beschäftigt nun die Polizei.

In Weinstadt-Endersbach (Rems-Murr-Kreis) ist in der Nacht auf Samstag ein Unbekannter in einen Getränkemarkt eingebrochen. Gegen 0.30 Uhr schlug der Täter ein Fenster des Marktes in der Großheppacher Straße ein und verschaffte sich so Zutritt zu den Verkaufs- und Lagerräumen, teilt die Polizei mit. Dort entwendete er Bargeld und Zigaretten im Gesamtwert von mehr als 4000 Euro.

 

Der Einbrecher hinterließ zudem einen Schaden von rund 300 Euro. Die Polizei beschreibt den Täter folgendermaßen:

  • 1,80 Meter groß
  • schlank
  • 25 bis 30 Jahre alt
  • mit Kapuzenpullover, Jeans und Turnschuhen bekleidet

Der Polizeiposten Hohenacker hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter Telefon 07151/9504220.

 