Weinstadt: Demnächst: Abtauchen im neuen Weinstädter Hallenbad

Das neue Hallenbad in Weinstadt-Benzach ist fast fertig. Eröffnungstermin ist am Samstag, 20. September. Der Schwimmtempel trägt den Namen: „Das W – Hallenbad Weinstadt“.

Der Sommer hat sich nach seiner Schwächephase vor einigen Wochen zuletzt noch mal mächtig ins Zeug gelegt, und die Freibäder verzeichneten enormen Zulauf. Doch in ein paar Wochen ist das Badevergnügen unter freiem Himmel vorbei – Brust, Rücken und Kraul sind dann – abgesehen von ein paar sich in Badeseen tummelnden Hartgesottenen – eher in den Hallenbädern der Region möglich.

Im Rems-Murr-Kreis wird die durchaus schon imposante Auswahl an Anlaufstationen für Schwimmer nun noch um ein prächtiges Angebot erweitert. Dabei handelt es sich um das neue Hallenbad in Weinstadt, direkt am Bildungszentrum Benzach gelegen. Die Kreativabteilung im Rathaus, unterstützt von den Stadtwerken, präsentiert nun erstmals den Namen: „Das W – Hallenbad Weinstadt“ heißt der Badetempel.

Kostenfreies Schwimmen am Eröffnungstag

Die Eröffnung erfolgt gemäß der Einladung der Stadtwerke Weinstadt am Samstag, 20. September, ab 12 Uhr – und damit nicht ganz punktgenau, nachdem man beim Richtfest noch vom sogenannten Anbaden im Zeitraum „Ende Juni 2025“ ausgegangen war. Die Premierenparty bietet kostenfreies Schwimmen und ein buntes Rahmenprogramm. Zur Feier des Tages ist der Eintritt am 20. September für die Badegäste innerhalb festgelegter Zeitfenster kostenfrei.

Unsere Empfehlung für Sie Neues Funktionshallenbad Triathlon soll Weinstadt als Sportstadt voranbringen Kaum fertig gebaut, soll das neue Hallenbad in Weinstadt zum Austragungsort eines Triathlons werden.

Und was steckt eigentlich hinter dem Begriff fürs Bad? Der Name „Das W“ stehe „symbolisch für Wasser, Wein, Weinstadt, Wonne, Wohlfühlen, Wärme, Wellen, Wachmacher – und spiegelt die besondere Verbindung der Stadt mit Bewegung, Gesundheit und Lebensqualität wider“, erläutert die Pressestelle des Rathauses.

Damit möglichst viele Gäste das neue Schwimmbad erleben können, erfolgt der Zugang am Eröffnungstag zeitlich gestaffelt. Es können etwa 60 Personen gleichzeitig ins Hallenbad. Die Ausgabe der kostenlosen Tickets und Eintrittsbänder beginnt um 12.15 Uhr an der Kasse. Zwischen 12.30 und 20.45 Uhr läuft dann der Badebetrieb in vier festgelegten Zeitfenstern – und zwar ab 12.30 Uhr, 14.15 Uhr, 16.30 Uhr und 18.45 Uhr.

Sonderführung durch den Technikbereich

Um 14 Uhr gibt es außerdem eine Sonderführung durch den Technikbereich – eine seltene Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich; Treffpunkt für Interessierte ist der Haupteingang.

Rund um das Hallenbad erwartet die Besucherinnen und Besucher bereits ab 12 Uhr ein buntes Rahmenprogramm: Vor Ort werden Foodtrucks postiert, ein kostenfreies Kinderprogramm mit Hüpfburgen, Entenangeln und Wasserbaustelle ist vorgesehen, frei zugängliche Außenbereiche sorgen zudem für ein Fest für die ganze Familie.

Schwimmen für den guten Zweck

Am Sonntag, 21. September, heißt es dann: „Schwimmen für den guten Zweck“. Das neue Hallenbad kann zwischen 8 und 16.45 Uhr in gestaffelten Zeitfenstern zum Sondertarif für einen Euro pro zwei Stunden besucht werden. Die Einnahmen an diesem Tag werden vollständig an die Bürgerstiftung Weinstadt gespendet. Achtung: Die Ausgabe der Eintrittskarten und Armbänder für den Sonntag beginnt bereits am Samstag, 20. September, um 12.15 Uhr an der Hallenbadkasse.

Regelbetrieb ab Montag, 22. September

Der reguläre Badebetrieb ohne Zeitfenster startet dann am Montag, 22. September. Die Eintrittspreise gestalten sich dabei wie folgt:

Erwachsene (ab 18 Jahren): 4,50 Euro

Ermäßigt (ab 18 Jahren): 3,50 Euro

Kinder/Jugendliche (6 bis 17 Jahre): 2,50 Euro

Familienkarte (zwei Erwachsene und Kinder 6 bis 17 Jahre): 12,50 Euro.

Die Öffnungszeiten im Regelbetrieb sind: Montag: Schul- und Vereinstag; Dienstag: 6 bis 20 Uhr; Mittwoch: 10 bis 20 Uhr; Donnerstag: Schul- und Vereinstag; Freitag: Langbadetag 8 bis 21 Uhr; Samstag: 8 bis 19 Uhr; Sonn- und Feiertage: 8 bis 17 Uhr.