Weinstadt-Beutelsbach: Transporterfalle schnappt erneut zu – Kastenwagen bleibt in Unterführung hängen

1 In der Unterführung sind schon etliche Transporter hängen geblieben, hier das Foto von einem der Unfälle in den vergangenen Jahren. Foto: SDMG/Friebe

Wieder einmal war ein Transporter zu hoch für die Bahnunterführung in Weinstadt-Beutelsbach. Ein 41-Jähriger streifte am Donnerstagabend mit seinem Peugeot-Kastenwagen die Tunneldecke.











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Die im Volksmund als Transporterfalle bezeichnete Bahnunterführung in Weinstadt-Beutelsbach (Rems-Murr-Kreis) ist einmal mehr zugeschnappt. Wie die Polizei mitteilt, hat am Donnerstagabend ein 41-Jähriger mit einem Peugeot-Kastenwagen die Tunneldecke gestreift. Der 41-jährige Fahrer habe gegen 20.55 Uhr beim Einfahren in die Unterführung offensichtlich die Höhe seines Fahrzeugs falsch eingeschätzt. Den Warnschildern und Begrenzungseinrichtungen zum Trotz fuhr er in den Tunnel hinein und streifte dessen Decke. Die Polizei beziffert den Schaden am Peugeot und an der Unterführung auf rund 10 000 Euro.