Eine weinende Stimme, ein angeblicher Staatsanwalt – und am Ende ein Paket, das spurlos verschwindet. Was in Weinstadt geschah, wirkt wie aus einem Krimi.
Der Anruf kam gegen 20 Uhr – und mit ihm die Panik. Eine ältere Frau in Weinstadt-Beutelsbach hebt ab, am anderen Ende meldet sich eine aufgeregte Stimme. Die junge Frau gibt sich als ihre Enkelin aus. Weinend berichtet sie, sie habe einen schweren Autounfall verursacht. Ein Mensch sei gestorben. Jetzt drohe ihr die Untersuchungshaft. Es sei denn, eine hohe Kaution werde gezahlt.