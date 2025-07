1 An diesem und am kommenden Wochenende entkorken Ivonne Dombrowski und Martin Hartmann wieder die Flaschen Foto: Simon Granville

Von der Riesling Spätlese bis zum Lemberger Weißherbst: Der Wengerter Martin Hartmann bietet an zwei Wochenenden weitaus mehr als nur Fasswein.











Link kopiert



Für die Freunde Eltinger Weine ist der Leonberger Stadtteil Ezach an diesem und am kommenden Wochenende wieder eine beliebte Anlaufstelle: Der Wengerter Martin Hartmann bittet vom Freitag, 11., bis Sonntag, 13. Juli, sowie am Wochenende vom 18. bis 20. Juli zum Hoffest in der Balinger Straße 33.