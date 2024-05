1 Bei der Weinwanderung am Götzenberg wollen zahlreiche Weine verkostet werden. Foto: Lichtgut - Oliver Willikonsky/Oliver Willikonsky

Weintrinken im besonderem Ambiente der Weinberge: In Stuttgart und Umgebung gibt es im Sommer dafür reichlich Gelegenheit. Wir geben einen Überblick über Events in den Weinbergen – von der Hocketse bis zur Party.











An Weinbergen mangelt es in der Region Stuttgart nicht. Zwischen den Reben rund um den Kessel kann man nicht nur gut spazieren gehen – sondern auch den Wein genießen, dessen Früchte dort heranwachsen. Egal ob Hocketse, Spaziergang oder Party: In Stuttgart und Umgebung gibt es einige Gelegenheiten, die in den Weinbergen zum Genuss des Getränks einladen. Und das den ganzen Sommer lang.