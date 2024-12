Weinmesse in Fellbach: Weintreff – die Besten aus dem Remstal

Am Nikolaustag startet der Vorverkauf für den Weintreff in der Alten Kelter Fellbach. Auch ein Stargast ist angekündigt: Christoph Nicklas vom Fachverlag Meininger.

Beim Verein Remstal Tourismus nennen sie den alljährlichen und von etwa vier Dutzend Wein- und Sektmachern mit ihren Produkten bestückten Weintreff in der Alten Kelter in Fellbach den alljährlichen Höhepunkt im eigenen Veranstaltungskalender. Am Wochenende, 22. und 23. Februar, kommenden Jahres wird die Alte Kelter einmal mehr ihrem Ruf als „Kathedrale des Weins“ gerecht. Bei der 27. Ausgabe präsentieren wieder rund 50 „Genusshandwerker“ aus der Region Remstal-Stuttgart ihre besten Weine, Destillate sowie weitere Erzeugnisse unter dem spektakulären Fachwerk der Alten Kelter.

Kommentierte Weinproben

Die Besucher beim „27. Weintreff – die Besten aus dem Remstal“ dürfen sich zusätzlich auf mehrere kommentierte Weinproben mit Christoph Nicklas von Meiningers Sommelier, auf die inzwischen etablierte Sekt-Theke des Remstal-Weintreffs sowie alkoholfreie Erzeugnisse der lokalen Wengerter freuen. Weinerlebnisführer aus dem Remstal bieten zudem Schnuppertouren auf den Fellbacher Kappelberg an, der sich hinter der Alten Kelter befindet.

Der kommende Weintreff in der Alten Kelter Fellbach, Untertürkheimer Straße 33, findet statt am Samstag, 22. Februar, und Sonntag, 23. Februar 2025, jeweils von 11 bis 18 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 25 Euro für das Tagesticket und 35 Euro für das komplette Wochenendticket. Enthalten sind in den Tickets jeweils ein Einkaufsgutschein, alle Kostproben sowie im Vorverkauf zusätzlich ein VVS-Kombiticket zur An- und Abreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Begleitpersonen von Menschen mit einem Schwerbehindertenausweis erhalten freien Eintritt an der Tageskasse.

Vorverkauf startet am 6. Dezember

Start des Vorverkaufs ist am Freitag, 6. Dezember. Die Tickets sind von diesem Tag an online erhältlich im Internet unter www.remstal.de/weintreff sowie vor Ort in der Geschäftsstelle des Remstal Tourismus in Weinstadt-Endersbach und in weiteren ausgewählten Vorverkaufstellen. Einen Überblick gibt die Verkostungsliste, die demnächst online verfügbar sein wird und bei der Veranstaltung im kommenden Februar ausliegen wird.

Wer den Weintreff an beiden Tagen besuchen möchte und eine weitere Anreise hat oder sich einfach ein schönes Genuss-Wochenende gönnen möchte, kann Wochenendarrangements im Weinstadt-Hotel, im Lamm Hebsack und im Stettener Gästehaus Schlegel buchen.

Der erste Weintreff mit den „Besten aus dem Remstal“ hat im Jahr 1997 in Korb stattgefunden – damals noch unter dem Namen als „Trollinger Treff“. Im Folgejahr gab es den „Riesling Treff“ im Beutelsbacher Stiftskeller. „Die schweren Roten aus dem Remstal“ wurden dann anno 1999 vorgestellt und dazu der Name „Weintreff“ eingeführt.