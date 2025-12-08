Weinmeisterschaft: Weingut Wöhrwag holt den vierten Titel

Bei der Württemberger Weinmeisterschaft unserer Zeitung sind die vier Sieger gekürt worden. Erneut hat Stuttgarts einziges VDP-Weingut gewonnen, aber es gibt auch große Überraschungen.
Am Ende strahlende Gesichter überall: bei den vier neuen Weinmeistern, aber auch bei den Leserinnen und Lesern von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Mehr als 200 hatten sich um die wenigen Publikumsplätze im kleinen Studio von Antenne 1 im Pressehaus Stuttgart beworben. „Die hohe Nachfrage unterstreicht den Stellenwert des Wettbewerbs“, sagt Nico Bosch, Projektleiter der Württemberger Weinmeisterschaft. 14 per Losverfahren Ausgewählte haben es geschafft, ganz nah dabei zu sein. Sie sitzen auf dem Podest direkt hinter dem Moderator und Geschäftsführenden Redakteur unserer Zeitung, Holger Gayer, der im Talk mit den frisch gekürten Weinmeistern die Errungenschaften der Württemberger erörtert. Auf Nachfrage kommt von den Studiogästen auch mal höchstes schwäbisches Lob: „Kann man trinken.“