Weinmeisterschaft: Rekordmeister Wöhrwag holt erneut den Rosé-Titel

Leserinnen und Leser haben entschieden: Stuttgarts einziges VDP-Weingut gewinnt zum fünften Mal die Württemberger Weinmeisterschaft unserer Zeitung.
Ein wenig erinnert die Sache an diesen Fußballverein aus dem Süden der Republik, der in fast jedem Wettbewerb siegt, an dem er teilnimmt. Denn tatsächlich hat das vielfach ausgezeichnete Weingut Wöhrwag nun zum zweiten Mal die Edition Rosé der Württemberger Weinmeisterschaft von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten gewonnen. Und wenn man alle Titel zusammenzählt, die der Traditionsbetrieb aus Untertürkheim innerhalb des nach wie vor einzigen Publikumspreises in der Weinlandschaft eingeheimst hat, kommt man sogar auf die stolze Zahl fünf. Damit ist Wöhrwag eindeutig Rekordmeister. Chapeau!