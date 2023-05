1 Glücklich ist Christian Dautel über das Lesegut, das er im Keller verarbeitet Foto: Simon Granville

Die Wetterextreme bedeuten für die Wengerter viel Arbeit und meist auch Einbußen. Sie haben auch 2021 „die volle Breitseite des Klimawandels erlebt“, wie Weinbauverbands-Chef Hermann Hohl es ausdrückt.









Kreis Ludwigsburg - Jammern und klagen ist nicht sein Ding. Ja, 2021 war ein herausforderndes Jahr für seine Zunft, doch der goldene Herbst hat am Ende versöhnlich gestimmt. Christian Dautel vom gleichnamigen Weingut in Bönnigheim ist jedenfalls zufrieden. Der Jungwinzer greift sogar zum Adjektiv „glücklich“. Glücklich sei er vor allem über die Qualität des Lesegutes, das er in den Keller bekommen hat. Nachts war es kühl, tagsüber trocken. „Wir konnten die Trauben hängen lassen, ohne dass sie zu stark zu faulen begonnen haben. Es ist auch schön, dass wir einmal wieder im Oktober lesen konnten und nicht schon im September fertig waren.“