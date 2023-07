12 In Eimern werden die Trauben die steilen Staffeln hinunter geschafft. Foto: Ralf Poller//Avanti

Die Weinmacher der Hessigheimer Manufaktur Exnicrum wollen den Weinbau in den Steillagen am Neckar retten – einige Eindrücke von ihrer Weißburgunder-Lese am Käsberg.









Auch von unten ist es ein beeindruckender Anblick: Hoch oben das markant an der Hangkante aufragende Lorbeergebüsch unter der Käsbergkanzel. Direkt drunter fällt das am Steilhang klebende „Königshäusle“, das Prachtwengerthäusle des Weinguts Herzog von Württemberg, ins Auge. Und direkt vor der Nase sorgen die gefühlt senkrecht nach oben führenden Steintreppen zwischen den schmalen Weinbergterrassen fast für alpine Verhältnisse. Hinter uns tuckert ein Frachter friedlich neckaraufwärts in Richtung Mundelsheim. Und der Treppeneinstieg am untersten Wengertmäuerle liegt so dicht an der Landstraße gen Hessigheim, dass schon dort rein verkehrstechnisch einige Vorsicht geboten ist. Wir sind im Steillagenwengert der Weinmanufaktur Exnicrum – der Weißburgunder dort muss in den Keller.