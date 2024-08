Weinlese in Esslingen: Warum das Viertele nicht mehr ganz so beliebt ist

1 Bei den Kusterers in Esslingen hat die Lese begonnen. Foto: Roberto Bulgrin

Vor dem Genuss steht der Schweiß: In Esslingen hat die Weinlese begonnen und viele Helfer sind in den Weinbergen im Einsatz. Wegen der Klimaerwärmung beginnt die Ernte früher – und auch der Weingenuss hat sich verändert.











Ein selbst geerntetes Produkt schmeckt doppelt so gut. Doch dieses Gefühl hat nachgelassen. Zum Mittagessen seiner Helfer bei der am Freitag begonnenen Weinlese stellt Maximilian Kusterer nur noch eine Flasche Wein auf den Tisch. Früher, so sagt der Esslinger Wengerter, hätte diese Menge nicht lange gereicht. Doch die Gesellschaft habe sich gewandelt. Es werde weniger Alkohol getrunken, auch der Weinkonsum lasse nach. Selbst das den Schwaben heilige Viertele zünde nicht mehr auf der ganze Linie. Bei Festen werde es kaum noch ausgeschenkt, und unter der Woche verzichteten viele ganz auf Alkohol. An den Wochenenden dürfe es dann aber etwas mehr und auch gerne etwas Hochwertigeres und Hochpreisigeres sein. Damit aber niemand auf dem Trockenen sitzen muss, werden die Trauben gerade geerntet.