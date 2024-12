Weinheim im Rhein-Neckar-Kreis: Vater vergisst vierjährigen Sohn in Straßenbahn

1 Polizeibeamte konnten den Jungen ausfindig machen. (Symbolbild) Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Ein Vater sitzt zusammen mit seinem Sohn in einer Straßenbahn. An einer Haltestelle steigt er aus. Der Vierjährige bleibt alleine in der Bahn zurück.











Link kopiert



Ein Vater hat seinen vierjährigen Sohn in einer Straßenbahn in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) vergessen. Dies sei dem Mann direkt nach dem Verlassen der Bahn aufgefallen und er habe am Mittwoch den Notruf abgesetzt, teilte die Polizei mit. Er erklärte den Beamten, dass er mit einem anderen Verkehrsteilnehmer der Straßenbahn hinterherfährt, diese aber inzwischen aus den Augen verloren habe.