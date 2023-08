Das große Treffen ist längst zur lieben Tradition geworden. Mindestens einmal im Jahr, zur Traubenlese im Herbst, reist die Familie von Corinna Baumgärtner in eine andere Welt. Von HH nach HH geht’s dann, sprich von der Hansestadt Hamburg im hohen Norden der Republik auf das Weingut Fried Baumgärtner nach Hohenhaslach im wilden Süden.

Das beschauliche Dorf am Fuße des Strombergs ist einer der markantesten Orte der Weinregion Württemberg. Die eine Hälfte des Fleckens liegt im Tal, die andere Hälfte auf der Höh‘ – und dazwischen sind Weinberge, von den Häusern eingepackt wie die Innereien eines Hamburgers zwischen Brötchenboden und -deckel.

Seit 2012 trägt das eigene Weingut seinen Spitznamen

Weinbau ist seit fast tausend Jahren belegt an diesem Ort, der einst sogar aus drei Teilen bestand: Nieder-, Mittel- und Hohenhaslach. Inzwischen sind die drei Weiler zu Hohenhaslach zusammengefasst, das wiederum seit der Gemeindereform im Jahr 1973 ein Teil der Stadt Sachsenheim im Landkreis Ludwigsburg ist.

Dass das Hamburger Stadtkind Corinna ausgerechnet in ein schwäbisches Dorf ziehen würde, um glücklich zu sein, hätte sie selbst wohl nie vermutet. Doch in ihrem Friedrich hat sie nicht nur einen Mann fürs Leben, sondern auch eine Art von Seelenverwandten gefunden. Beide leben für und mit der Familie. Selbst aufgewachsen mit fünf beziehungsweise sieben Geschwistern hat das Paar selbst heute fünf Kinder – und jede Menge Freude am Trubel. Und am Wein.

Erst seit 2012 macht Friedrich Baumgärtner unter seinem Spitznamen Fried selbst Wein – und auch das ist eine Familiengeschichte der besonderen Art. Denn bis dahin hatten alle Baumgärtners ein gemeinsames Weingut. Dann aber trennte sich die Familie in zwei Betriebe: das Panoramaweingut von Reinhard Baumgärtner oben auf dem Berg und Fried, der unten im Tal blieb – und seither mit seiner eigenen umtriebigen Familie reichlich Action macht.

Hervorragende Weine schon im Basissegment

Kulinarische Weinproben, Porsche-Fahrten durch die Weinberge (mit einem historischen Traktor, nicht einem 911er) oder eigene Stände auf größeren Festen wie dem Pferdemarkt im nahegelegenen Bietigheim-Bissingen gehören ebenso zum Standardprogramm wie eine Reihe von hervorragenden Weinen schon im Basissegment.

Herausragend ist der trockene Riesling, der es gleich bei der ersten Ausgabe der Württemberger Weinmeisterschaft anno 2021 ins Finale schaffte. Frisch, mineralisch und superschlank ist dieser Geselle, der die Jury der Weinmeisterschaft spontan begeisterte. Spannend auch die rote Cuvée Rich SMS. Rich nennt Fried Baumgärtner seine Ortsweine, die „aus den besten Weinbergen von Hohenhaslach“ stammten.

SMS steht für die Rebsorten Syrah, Merlot und Samtrot, die in dem Wein eine ziemlich außergewöhnliche Beziehung eingehen und auf ihre ganz eigene Weise Regionen zusammenführen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Aber in dieser Hinsicht haben die Baumgärtners ja Erfahrung.

Weingut Fried Baumgärtner

Adresse, Telefon, Internet

Freudentaler Straße 32, 74343 Hohenhaslach, www.friedbaumgaertner.de

Die Größe des Weinguts

10 Hektar und 60.000 Flaschen

Gründungsjahr des Weinguts

Aus dem Traditionsweingut G u E Baumgärtner ging 2012 das Weingut Fried Baumgärtner hervor.

ÖPNV-Anschluss

567er und 571er direkt vor der Haustür an der Bushaltestelle „Hohenhaslach Staffel“

Verkostung/Ausschank/Besenwirtschaft

zu den Öffnungszeiten (Mo, Do, Fr, Sa jeweils 10-19 Uhr, darüber hinaus nach Vereinbarung) jederzeit Verkostung der Weine möglich; kleine Weinprobe ab 4 Personen (1 Stunde) mit 4 Weinen, Wasser, Käse und Brot; Weinwanderwege: 2 Pakete mit je 4 Weinen im Kühlrucksack - 2 Wanderrouten - jeweils 4 Stationen mit QR-Codes und Erklärvideos – eine Route mit Kindersuchspiel

Feste jährliche Termine, Events, Feste, Veranstaltungen

Herbstfest am 3. Wochenende im Oktober (dieses Jahr 14. und 15.10.); Porschefahrt: Mit dem Porsche durch den Weinberg (Sie werden mit einem historischen Porsche-Schlepper im Leiterwagen durch die grünenden Weinberge kutschiert. Sie genießen Wein und Natur, erfahren Wissenswertes zur Landschaft und der Entstehung des Rebensafts. Inklusive 4 Weinen, Käse und Laugenbrezel. Termine nach Vereinbarung; Stand auf dem Bietigheimer Pferdemarkt (beim Bad am Viadukt); Kulinarische Weinproben (22.7.: Barbecue mit Fleischsommelier Olli Häcker / 11.11.: Martinsgans 2.0 mit Foodfreak Mitch Fischer)

Günstigster Wein im Programm

Literflasche für 5 Euro

Teuerster Wein im Programm

Rich Reserve für 30 Euro (Syrah, Merlot oder „Il Milione“)

