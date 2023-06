Freigeister in vierzehnter Generation

Weingut Dautel in Bönnigheim

12 Ein Blick in die Schatzkammer: Zahllose Weine lagern im Keller der Dautels. 24 Flaschen pro Lage und Jahrgang heben sie auf – für besondere Anlässe. Foto: factum/Simon Granville

Die Familie Dautel macht Wein seit 1510. Doch der Aufstieg zu einem der besten Weingüter Württembergs war nicht ohne Konflikte: Vor 40 Jahren trat der Sohn aus der Weingenossenschaft aus, die sein Vater mitgegründet hatte.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Bönnigheim - Selbst für einen Winzer ist es eine Seltenheit, einen Wein zu trinken, der mehr als 30 Jahre alt ist. Christian Dautel vom Weingut Dautel in Bönnigheim hat es neulich getan – einen 1979er Kerner. Vergilbtes Etikett, stumpfes Glas, von Spinnenweben benetzt – die Flasche sah aus, als hätte man sie in einer alten Schatzkiste gefunden. „Der Wein war gigantisch“, sagt der 34-Jährige. In gewisser Weise hat Christian Dautel damit auch ein Stück Familiengeschichte getrunken. Denn es war einer der ersten Weine, die sein Vater Ernst Dautel als neuer Geschäftsführer des Weinguts damals eingekeltert hat.