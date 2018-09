Weingarten Hornissen greifen Wandergruppe an – 18 Verletzte

Von red 02. September 2018 - 20:42 Uhr

Bei einem Weinwanderfest kommt eine Gruppe Wanderer einem Hornissennest zu nah – die Tiere greifen an. 13 Menschen müssen ins Krankenhaus.





Weingarten - Dramatischer Zwischenfall beim Weinwanderfest in Weingarten (Kreis Karlsruhe). Eine Gruppe Wanderer kommt bei der Tour durch die Weinberge offenbar einem Hornissennest zu nahe. Die Tiere, die ihr Nest an einem Baum gebaut hatten, reagieren aggressiv und greifen die Gruppe an.

18 Menschen werden dabei durch Stiche verletzt – 13 von ihnen müssen sogar ärztlich im Krankenhaus versorgt werden. Neben dem Rettungsdienst waren auch Feuerwehr und Polizei im Einsatz.

Das Gebiet wurde zunächst großräumig abgesperrt. Ein Fachmann für Hornissen und ein Vertreter der Gemeinde waren vor Ort, um über die weitere Vorgehensweise zu beraten.