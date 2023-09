Zwei Herausforderungen hat Matthias Hammer für die Marbacher Weingärtner ausgemacht. Eine davon haben sie seiner Ansicht nach schon gemeistert: „Die Kunden in die nächste Generation zu überführen, hat geklappt“, sagt der Vorstand der Genossenschaft. Und das ist dem Betrieb einerseits mit Events gelungen. Den Sundowner erwähnt er als bestes Beispiel.

Denn zu der Veranstaltung am ersten Donnerstag in den Sommermonaten kommen mehr als 1000 Besucher. „Da geht es richtig ab“, sagt Matthias Hammer. Die zweite Herausforderung ist für ihn, die Weinberge der nächsten Generation nahe zu legen. Und das ist keine leichte Aufgabe bei einem schwierigen Weinmarkt und der vielen Arbeit in den Steillagen am Neckar.

Neue Mitglieder über die Steillagen-Pflege gewonnen

Mit 70 Hektar sind die Marbacher Weingärtner eine kleine Genossenschaft. Die Weinproduktion haben sie bereits in den 1960er Jahren an die Württembergische Weingärtner-Zentralgenossenschaft in Möglingen abgegeben. Dort stünden moderne Kellertechnik, moderne Verfahren und erfahrene Kellermeister bereit, um guten Wein zu machen. „Für uns wäre es schwer, alleine bei der Qualitätsentwicklung und den Trends mitzuhalten“, sagt Matthias Hammer.

Unter den 200 Mitgliedern seien viele Familien, die bereits in dritter Generation Weinberge bewirtschafteten. Der Vorstand, Jahrgang 1976, zählt ebenfalls dazu. Dass über das Projekt Heldenschmiede auch neue Mitglieder gewonnen werden konnten, macht ihn zuversichtlich. Dabei können sich Bürger zu Hobby-Winzer ausbilden lassen und die Pflege von Steillagen übernehmen.

Passende Weine für die Schillerstadt

Ihrem Standort in der Schillerstadt werden die Weingärtner mit entsprechenden Weinen gerecht: Dichterfürst heißen beispielsweise ein roter, ein weißer und der Schillerwein, Prinzessin Eboli aus Don Carlos ist die Namenspatin für einen Rosé, nach Don C. ist ein Lemberger benannt und Tobias Mayer, dem Astronomen und zweiten großen Sohn Marbachs, ist ebenfalls eine Trilogie gewidmet.

Darüber hinaus haben die Marbacher ihre Fühler in die Nachbarstadt ausgestreckt. „Wir sind die Genossenschaft, die Ludwigsburger Weine produziert“, erklärt Matthias Hammer. Ein Erfolgsprojekt ist der Neckarheld aus den Steillagen bei den Zugwiesen: Der im Barrique ausgebaute Trollinger war zwei Jahre in Folge ausverkauft. Mit Eberhard Ludwig-Weinen wird an den Stadtgründer erinnert und für den Ludwigsburger Barockweihnachtsmarkt produzieren die Genossen seit vergangenem Winter den offiziellen Glühwein.

Frische und innovative Ideen für die Genossenschaft

Mit Antje Friedrich haben die Genossen vor zwei Jahren eine Quereinsteigerin für Marketing und Vertrieb eingestellt, die jede Menge „frische und innovative Ideen“ habe. Danach klingt auf alle Fälle Vinyl & Wein: Bei dem Ausschank in der Marbacher Altstadt können die Gäste ihre Lieblingsschallplatte mitbringen, ein DJ spielt dann das Lieblingslied vor.

Mit der Zeit gehen die Marbacher aber auch beim Weinbau, auf 700 Trollinger-Reben ließ Matthias Hammer Souvignier gris aufpfropfen. Die Sorte ist widerstandsfähig gegen Pilze und muss seltener gespritzt werden. Die ersten Souvignier gris-Trauben werden den Schillerwein bereichern, die Anbaufläche wird jedoch auf einen Hektar ausgedehnt, dann ergeben sich mehr Möglichkeiten. „Man darf gespannt sein“, kündigte Matthias Hammer bei einem Besichtigungstermin schon an.

Weingärtner Marbach

Adresse, Telefon, Internet

Weingärtner Marbach e.G., Affalterbacher Straße 65, 71672 Marbach, Telefon 071 44 / 64 19. www.weingaertner-marbach.de

Die Größe des Weinguts

70 Hektar mit 200 000 Flaschen in der Eigenvermarktung

Gründungsjahr

1950

ÖPNV-Anschluss

S4 Marbach am Neckar, circa 10 bis 15 Minuten zu Fuß

Verkostung, Ausschank, Besenwirtschaft

Verkostung in der Vinothek zu den Öffnungszeiten, Ausschank im Sommer-Wein-Café Drilling mit Snacks mittwochs und donnerstags und 24/7 am Vinomat

Veranstaltungen

Fast 20 verschiedene Veranstaltungen bieten die Marbacher Weingärtner im Jahresverlauf an. Mit den Weinlesetagen im März beginnt der Kalender, im August sind die Genossen auf der zwei Wochen dauernden Weinlaube Ludwigsburg. Im Oktober findet die kulinarische Weinlaube statt, im Winter die Weihnachtsmärkte und ein Grillevent.

Günstigster Wein

Schillerwein, 4,90 Euro für die Literflasche

Teuerster Wein

Tell, der Lemberger für 22 Euro

