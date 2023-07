Weinfestival in Kornwestheim

Trotz schlechtem Wetter hat der erste Abend des Weinfestivals im Salamander-Areal in Kornwestheim viele Besucher angezogen. Für einige Festgäste ging es auch ins Grundbuch-Zentralarchiv.









Mit den Worten „Liebe Unverzagte“, begrüßte Gerhard Bahmann, Präsident des SV Salamander Kornwestheim, die Besucher auf dem diesjährigen Weinfestival im Salamander-Areal. Noch eine Stunde vor Beginn habe er gedacht, dass er „Verständnis für jeden, der nicht kommt“ haben werde. Umso mehr wird er sich vom erhöhten Platz auf der Bühne gefreut haben, dass die Plätze an den Bänken unter den Schirmen schon vor Beginn des Konzertes der in allen Musikstilen versierten Band Juuns beinahe vollständig besetzt waren. Dort hatten Weinliebhaber Platz genommen, die vornehmlich Rosé- und Weißweine goutierten. Am Samstag spielte bei schönerem Sommerabendwetter die Band Inflagranti zur Unterhaltung und zum Mittanzen.