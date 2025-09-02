Weindorf, Weinfest, Weinwanderung - im Spätsommer und Herbst dreht sich vieles um den Rebensaft. Auch bei diesen besonderen Veranstaltungen in Württemberg und Baden.

September ist die Zeit für Weinfeste in Baden-Württemberg. Zusammen mit Freunden oder der Familie lassen sich im Spätsommer die erstklassigen Tropfen der lokalen Weingüter verkosten. Dazu gibt es Partystimmung mit Live-Bands und DJs. Oder wie wäre es mit einem After-Work-Weinevent an einem lauen Herbstabend? Ein Golfkurs samt Weinprobe ist ebenfalls im Veranstaltungsprogramm der kreativen Baden-Württemberger Winzer zu finden.

Hier kommen Weinfeste und Weinevents in Baden-Württemberg, die man auf keinen Fall verpassen sollte.

Weinwandertag, Offenburg

Die Offenburger Weinbaubetriebe laden am 7. September zum traditionellen Weinwandertag an den Rebhängen rund um Offenburg ein. Die acht Kilometer lange Strecke bietet grandiose Ausblicke in die Rheinebene bis hinüber nach Straßburg und in die Vogesen. Unterwegs können bei sieben Weinbaubetrieben edle Weine verkostet und Spezialitäten der badischen Küche probiert werden.

Mit dem Weinwandertag-Pass kann bei jedem teilnehmenden Winzer jeweils ein Gaumenschmeichler nach Wahl genossen werden. Außerdem berechtigt der Pass zum kostenlosen Bustransfer im 30-Minutentakt vom und zum Offenburger Bahnhof sowie zwischen den Stationen. Die Weinwanderpässe gibt es direkt vor Ort bei den teilnehmenden Betrieben.

Bodensee-Weinfest, Meersburg

Wein, Genuss und beste Unterhaltung vor einzigartiger Kulisse: Das 49. Bodensee-Weinfest in Meersburg würdigt vom 12. bis 14. September die Arbeit der Bodensee-Winzer. In der historischen Altstadt von Meersburg können die Rebensäfte von Weingütern der Bodenseeregion und die Spezialitäten der lokalen Bäcker, Metzger und Fischer probiert werden.

Auch das musikalische Programm kann sich hören lassen: Auf zwei Bühnen unterhalten Blaskapellen und Musikgruppen die Besucher. Die Eröffnung des Weinfestes ist am Freitag um 16.45 Uhr, begleitet von der Knabenmusik, dem Fanfarenzug und der Stadtkapelle Meersburg sowie der Weinhoheiten und der Trachtengruppen. Am Samstag wird ab 11.30 Uhr auf dem Schlossplatz gefeiert. Gestartet wird am Sonntag mit dem Weinfestfrühschoppen um 11 Uhr, der von der Knabenmusik Meersburg musikalisch begleitet wird.

Weinfest Bermatingen

In Bermatingen am Bodensee findet vom 5. bis zum 7. September das 52. Weinfest statt. Bei musikalischer Begleitung von Blaskapellen und unterschiedlichen Bands kann man es sich in der Jägerstraße auf dem Markgräflichen Badischen Weingut inmitten der traumhaften Weinreben und historischen Fachwerkhäusern schmecken lassen.

Am Freitag, den 5. September, wird das Fest auf dem Festplatz in der Jägerstraße eröffnet, am Samstag erwartet Besucher um 14 Uhr eine geführte Weinwanderung gefolgt von mehr Live-Musik und dem Empfang der Bodensee-Weinprinzessin und am Sonntag klingt das Weinfest mit einem ökumenischen Gottesdienst, anschließendem Frühschoppen sowie Kaffee und Kuchen aus.

Schnecke-Fescht, Pfaffenweiler

In Pfaffenweiler findet vom 5. bis 7. September das weit über die Region hinaus bekannte Schnecke-Fescht statt. Von Freitag bis Sonntag verwöhnen die örtlichen Vereine die Gäste mit badischen Gerichten und Schneckenspezialitäten. Natürlich werden auch edle Tropfen des Weinhauses Pfaffenweiler ausgeschenkt.

Von vielfältiger musikalischer Unterhaltung, über den Kindernachmittag, bis hin zum beliebten „Schnaigerle-Rundgang“, bei dem das Speisen- und Weinangebot des Schnecke-Feschtes in kleinen Portionen probiert werden kann, hat das Programm wie immer einiges zu bieten. Traditionell veranstaltet der Museumsverein die Brauchtumsschau, die in diesem Jahr unter dem Motto „Schnecke-Fest in Tracht, was fir ä Pracht“ stattfindet.

Golf & Wein, Stuttgart

Die Veranstaltung „Golf & Wein“ am 13. September, die die Golfkultur Stuttgart und das Collegium Wirtemberg anbieten, ist kein klassisches Weinfest, aber ein ganz besonderes Event, das die Leidenschaft zu Golf und Genuss verbindet. Die Golfkultur Stuttgart will mit diesem Event den Einstieg in den Golfsport so einfach wie möglich machen.

Bei einem anderthalbstündigen Golfschnupperkurs erklärt ein erfahrener Golflehrer die Technik und gibt Tipps beim Ausprobieren. Anschließend gibt es ein Winetasting mit ausgewählten Tropfen des Collegiums Wirtemberg. Die Mitarbeiter begeistern mit Wissen rund um das Thema Wein und beantworten gerne Fragen. Abschlagen trifft demnach bei „Golf & Wein“ auf Anstoßen.

Weitere geplante Termine: 11. Oktober und 24. Oktober 2025.

After-Work, Remstalkellerei Weinstadt

Zum echten Geheimtipp hat sich mittlerweile die „After-Work“-Veranstaltungsreihe der Remstalkellerei in Weinstadt-Beutelsbach entwickelt. An jedem dritten Donnerstag im Monat zwischen Mai und November finden auf dem Hof der Genossenschaft Themenpartys statt. Die Veranstalter versprechen eine Weinwelt voller Genuss, regionalen Leckereien und zum jeweiligen Motto passende Musik.

Am 18. September wird es italienisch – bei „Bella Remstalia“. Pizza aus Rühles Pizzamobil, Musik von „Il Duo Italiano“ und dazu die passenden Weine der Remstalkellerei – für mediterranes Flair ist gesorgt. Wer also sein Urlaubsfeeling noch ein wenig verlängern will, ist hier richtig. Wer einfach mit Freunden bei Wein, Sekt und Secco das Wochenende genussvoll einleiten will, ebenso.

Die Veranstaltung startet um 18 Uhr. Sollte das Wetter schlecht sein, weicht die Remstalkellerei mit ihren Gästen in die Halle aus. Besonderes Plus: Die An- und Abfahrt zur Veranstaltung ist problemlos mit der S-Bahn möglich. Die Haltestelle Beutelsbach ist nur rund 350 Meter entfernt. Allora, signore e signori, andiamo all’ After Work!

Und für alle, die am 18. September keine Zeit haben: Weiter geht es beim After-Work am 16. Oktober mit einer „Wasenparty“ und am 20. November mit der „Glühweinparty“.

Ob zwischen Weinbergen, in historischen Altstädten oder auf stimmungssvollen Weindörfern - der Herbst in Baden-Württemberg schmeckt nach Wein und Geselligkeit. Prost auf goldene Tage und genussvolle Abende.