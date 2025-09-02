Weindorf, Weinfest, Weinwanderung - im Spätsommer und Herbst dreht sich vieles um den Rebensaft. Auch bei diesen besonderen Veranstaltungen in Württemberg und Baden.
September ist die Zeit für Weinfeste in Baden-Württemberg. Zusammen mit Freunden oder der Familie lassen sich im Spätsommer die erstklassigen Tropfen der lokalen Weingüter verkosten. Dazu gibt es Partystimmung mit Live-Bands und DJs. Oder wie wäre es mit einem After-Work-Weinevent an einem lauen Herbstabend? Ein Golfkurs samt Weinprobe ist ebenfalls im Veranstaltungsprogramm der kreativen Baden-Württemberger Winzer zu finden.