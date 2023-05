Gastronomen und Weingüter in Kernen-Stetten bieten am Pfingstwochenende beim Weinweg an fünf Stationen vielfältige Genüsse an. Los geht’s bereits ab 11 Uhr.

„Hallöle, wo seid ihr?!“, ruft Robin ins Handy und schaut sich nach seiner Begleitung um. Man kann sich in der weitläufigen Weinberglandschaft oberhalb von Stetten schon mal aus den Augen verlieren. Selbst wenn man noch nicht zu tief ins Glas geschaut hat. Noch ist der Tag jung und Robin hat auch erst ein paar Schlucke von seinem Arctic Rosé feinherb genommen. „Lecker!“, sagt er und da tauchen auch schon Babsi und Basti auf, seine ersehnte Begleitung.

Von Apéro bis Zweigelt alles dabei

Die beiden kommen direkt aus dem Stadion und haben den Aufstieg auf Stettens Höhen geschafft, derweil muss der VfB noch gegen den Abstieg kämpfen. Schwitzen müssen sie alle, doch auf die beiden Neuankömmlinge beim Weinfest wartet erstklassige Belohnung: ein Viertele. Das Glas haben sie schon parat. „Der Schwabe bringt hier sein eigenes Glas mit“. Und spart sich sogar das Pfand.

Geld in die feinen Stettener Tropfen und leckeren Speisen ist beim dreitägigen Weinfest gut investiert, bestätigen auch Rainer und Nicole Bödeker. Das Paar ist mit dem Wohnmobil aus Paderborn angereist – übernachtet wird direkt auf dem Weingut. „Wir sind die Vorhut und schauen uns um, zwei befreundete Pärchen kommen morgen nach. Dienstag geht’s wieder nach Hause.“ Bis dahin nehmen die kulinarischen Kundschafter vom Weißwein über Rosé bis hin zum Spätburgunder alles unter die Lupe und den Gaumen, was die Remstäler Reben hergeben. „Bei uns in Paderborn gibt’s nur gutes Bier.“ Doch auch verhungern muss keiner: ob Rote, Bratwurst, Wilde Kartoffeln, Vitello tonnato oder Tellerrostbraten – für jeden Geschmack und Geldbeutel ist was dabei. „Das Schöne an Stetten ist die Vielfalt der Weine“, sagt eine Besucherin. Ihren Namen will die junge Frau nicht verraten: „Sonst muss ich noch zu den anonymen Alkoholikern“, sagt sie. Lacht und zieht weiter. Es gibt schließlich noch fünf Stände zu entdecken.

Am Pfingstmontag geht’s weiter

Noch bis Pfingstmonat, 29. Mai, schenken zehn ortsansässige Wengerter ihre Weine aus. Meist Zehntel, manchmal Viertele oder gleich eine ganze Flasche. Vier Gastronomen aus Stetten und Rommelshausen bieten dazu frische, saisonale Speisen an, unter dem Motto „So schmeckt das Remstal“. Los ging es am Samstag um 14 Uhr, dann am Sonntag und Montag jeweils ab um 11 Uhr weiter. Schluss mit dem Feiern in den Weinbergen ist laut der sogenannten Gestattung der Ordnungsbehörden am Sonntag um Mitternacht, am Pfingstmontag um 19 Uhr. Also auf nach Stetten, denn da gilt das gleiche Motto wie für den VfB: der Aufstieg lohnt sich!