Weindorf-Treff 2024: Bald geht’s an den Fässer in der Kulturlaube wieder rund

Bald geht’s an den Fässer in der Kulturlaube wieder rund

14 Die Kulturlaube steht am Eingang vom Schlossplatz zum Stuttgarter Weindorf. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die einen pressen Trauben aus, wir pressen unsere prominenten Gäste aus – natürlich auf die nette Art: beim „Weindorf-Treff“ von SWR Studio Stuttgart, den Stuttgarter Nachrichten und der Stuttgarter Zeitung.











Das Wichtigste vorneweg: Man kann uns nicht verfehlen. Wer vom Schlossplatz aus aufs Stuttgarter Weindorf schlendert, kommt an der BW-Kulturlaube nicht vorbei. Sie ist hübsch gelegen zwischen Alter Kanzlei und Altem Schloss. Dort geht auch in diesem Jahr wieder der „Weindorf-Treff“ von SWR-Studio Stuttgart, den Stuttgarter Nachrichten und der Stuttgarter Zeitung über die Bühne – und zwar an drei Tagen, von Montag, 2. September, bis Mittwoch, 4. September. Los geht es jeweils um 17 Uhr, die Treffs dauern jeweils rund eine Stunde.