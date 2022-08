So viele Promis hatten wir noch nie in der Laube

30 Miss Germany Nadine Berneis beim „Weindorf-Treff 2019“ Foto: Leif Piechowski/Lichtgut

Kein Weindorf ohne den „Weindorf-Treff“. Zum Zehn-Jahr-Jubiläum des Promi-Talks warten SWR 4 Radio Stuttgart und die beiden Stuttgarter Blätter mit einem besonders üppigen Programm auf.















Nach zwei mageren Jahren geht auch das Stuttgarter Weindorf wieder in die Vollen – und bespielte ganze zweieinhalb Wochen lang Markt- und Schillerplatz. Da wollen SWR 4 Studio Stuttgart, die Stuttgarter Nachrichten und die Stuttgarter Zeitung sich auch nicht lumpen lassen und warten mit einem „Weindorf-Treff“ auf, wie es ihn in dieser Dimension noch nie gab. Zum Zehn-Jahr-Jubiläum werden wir bei sechs Veranstaltungen 23 prominente Gäste aus Kultur, Sport, Politik und Wirtschaft in der Laube Nr. 5, Schmücker’s Ox, am Schillerplatz begrüßen. Kurzporträts unserer Gäste finden Sie in der Bildergalerie. Und das sind die Termine des vom Weindorf-Veranstalter Pro Stuttgart unterstützten Promi-Talks, der jeweils von 17 bis 18 Uhr über die Bühne geht:

Montag, 22. August: Vitaliia Kochurova, Wolja-Gründerin; Astrid Pellengahr, Direktorin Landesmuseum Württemberg; Sabine Schief, Kabarettistin und Trauerrednerin; Walter Schoefer, Flughafen-Chef.

Dienstag, 23. August: Astrid Fünderich, Schauspielerin („Soko Stuttgart“); Jochen Klima, Chef Fahrlehrerverband Baden-Württemberg; Anette Ladovic, Geisterführerin; Jens Zimmermann, Athletenmanager und Moderator.

Mittwoch, 24. August: Uwe Deyle, Bob- und Rodelbahnbauer; Simone Fischer, Behindertenbeauftragte Baden-Württemberg; Dagmar Mikasch-Köthner, Direktorin VHS; Marian Schreier, Politiker.

Montag, 29. August: Jaana Felicitas, Magierin; Kai Gniffke, SWR Intendant; Michaela Russ, Konzertveranstalterin; Thabilé, Sängerin.

Dienstag, 30. August: Andreas Hofer, Intendant Internationale Bauausstellung 2027; Gudrun Kohlruss, Operettensängerin; Jean-Marc Lorber, Musiker; Verena Rathgeb-Stein, Leiterin Stuttgarter Standesamt.

Mittwoch, 31. August: Jonas Deichmann, Extremsportler; Fürst Philipp zu Hohenlohe-Langenburg, Unternehmer; Niko Kappel, Kugelstoßer.

Moderieren werden Diana Hörger und Axel Graser (beide SWR 4) sowie Tom Hörner (StN/StZ). Unterstützt werden sie dabei von den Weinhoheiten Tamara Elbl (Württembergische Weinkönigin), Franziska Pfitzenmayer (Württembergische Weinprinzessin) und Henrike Heinicke (Württembergische Weinprinzessin).

Sitzplatzkarten zu gewinnen

Wie in der Vor-Corona-Zeit verlosen wir für jeden Treff wieder dreimal zwei Sitzplatzkarten (inklusive Verzehrgutscheinen à 10 Euro pro Person). Wenn Sie bei der Gewinnziehung mitmachen wollen, rufen Sie unter 0 13 79 / 88 42 11* an. Die Telefonleitung ist von Dienstag, 16. August, 0 Uhr, bis Do, 18. August, 24 Uhr, geschaltet. Bei der Frage nach dem Lösungswort nennen Sie bitte das Datum der Veranstaltung, bei der Sie dabei sein wollen. Anschließend werden Sie aufgefordert, Ihren Namen und Ihre Telefonnummer zu nennen. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden von uns telefonisch benachrichtigt. *(legion, 0,50 Euro/Anruf). Teilnahmebedingungen unter https://www.swmh-datenschutz.de/swmn_gewinnspiele.