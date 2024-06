Das Weindorf hat sich verändert. Haben dort früher viele Wengerter ihren eigenen Wein verkauft, kamen nach und nach mehr Gastronomen und Caterern hinzu. Für sie ist das Weindorf eine Veranstaltung unter vielen, eine Erweiterung des Portfolios. Und anders als für die Weingärtner beginnt für sie nicht Anfang September die Weinlese. So verwundert es nicht, dass vielen Wirten die zwölf Tage Weindorf zu kurz waren. Sie trommelten eifrig für eine Verlängerung, zumal das Weindorf 2022 wegen der Ausfälle während der Pandemie auf 19 Tage verlängert worden war.

Wie lange geht das Weindorf künftig?

Nun wurden sie von den Stadträten erhört. Im Wirtschaftsausschuss des Gemeinderats stimmte eine Mehrheit für eine Verlängerung auf 17 Tage. Und zwar in den Jahren 2025 und 2026. Dieses Jahr bleibt alles beim Alten: Das nächste Weindorf wird vom 28. August bis zum 8. September stattfinden und wie gehabt zwölf Tage dauern.

Dominik Schwab ist der Geschäftsführer des Veranstalters Pro Stuttgart. Er sagt: „Nach intensiven Gesprächen mit allen Beteiligten ist dies ein richtungweisender Schritt für den erfolgreichen Erhalt des Stuttgarter Weindorfs.“ Man habe nun rechtzeitig Planungssicherheit.

Was macht der Wochenmarkt?

Allerdings erforderte dies einige Verhandlungen mit der Stadt. Denn der Verlängerung wollte man nur zustimmen, wenn die Beschicker des Wochenmarktes nicht übermäßig gerupft werden. Dieses Jahr müssen diese ohnehin wegen der EM sehr lange auf die Königstraße ausweichen, weil Marktplatz und Schillerplatz anderweitig bespielt werden. Die Stadt machte klar, dass „ein für alle Seiten tragfähiger Kompromiss erzielt werden“ müsse.

Den hat man gefunden. Das Weindorf beginnt sechs Tage früher als bisher üblich, 2025 und 2026 also donnerstags und endet an einem Samstag. Dies bedeutet, der letzte Markttag auf dem Marktplatz ist ein Samstag, dann folgt sonntags der Aufbau des Weindorfes bis Mittwoch. Das Weindorf wird am Donnerstag eröffnet und endet zwei Wochen später am darauffolgenden Samstag. Der Abbau muss bis Montag fertig sein, sodass dienstags der Wochenmarkt wieder auf dem Marktplatz stattfinden kann.

Als zusätzliches Schmankerl für die Marktbeschicker werden die Wirte seitens Pro Stuttgart gebeten, möglichst regional und nachhaltig einzukaufen. Also bei den Marktbeschickern. Dies könnte mögliche Umsatzverluste durch den Umzug auf die Königstraße ausgleichen. Wohlgemerkt, sie werden gebeten. Was daraus erwächst, wie das umgesetzt wird, soll in einer gemeinsamen Erklärung erläutert werden.

Auch die Parkplätze bei der Markthalle werden sowohl für den Auf- und Abbau sowie während des Weindorfes nicht mehr gesperrt. Dies hatte die Kunden des Wochenmarkts und der Markthalle erzürnt, und folgerichtig auch die betreffenden Händler.

Wie geht es weiter?

Offiziell gibt es die Verlängerung für die beiden Jahre nur ausnahmsweise, weil der Bürgerverein 2025 seinen 140. Geburtstag feiert, und 2026 das Weindorf 50 Jahre alt wird. Was dann 2027 ist? Ob es dann wieder ein Jubiläum braucht, um eine Verlängerung zu rechtfertigen, bleibt abzuwarten.