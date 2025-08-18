Weindorf Stuttgart: Ein Weindorf im XL-Format

Das Stuttgarter Weindorf dauert dieses Jahr 17 Tage. Eine Premiere und womöglich zukunftweisend. Beim Aufbau bewährt sich dies schon. Was gibt es sonst Neues?
Andreas Zaiß kommt im Blaumann. Eine Kluft, die man im Rathaus selten sieht. Aber was will man machen, wenn man die weinselige Vierfaltigkeit leben muss? Der Mann ist Wengerter, Wirt, gerade Handwerker und auch noch Vorstand beim Bürgerverein Pro Stuttgart, dem Veranstalter des 49. Stuttgarter Weindorfs. Und als solcher bei der Pressekonferenz im Rathaus gefragt. Also lässt er halt mal kurz den Hammer fallen und setzt sich aufs Podium.