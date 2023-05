Feste feiern in Corona-Zeiten gefällt nicht allen

Weindorf-Ersatz in Heilbronn

Solche Bilder lösten Empörung aus: Links sitzt Innenminister Strobl, rechts OB Harry Mergel. Das Foto war auf dem Facebook-Account der Stadt Heilbronn gepostet worden.

Heilbronn - Die Stadt Heilbronn hat es gewagt, das diesjährige Weindorf – es ist das fünfzigste – nicht ausfallen zu lassen. Sie bietet als Alternative dazu die „Weindorf-Auslese“ mit 140 dezentralen Veranstaltungen an 30 Orten der Region. Dass man auf die seit jeher übliche festliche Eröffnung nicht verzichten wollte, zu der der OB neben Prominenz ehrenamtlich Tätige einlädt, macht aber mächtig Ärger. Das konnte man am Wochenende auf der Facebook-Seite der Stadt verfolgen: Der Shitstorm mit mindestens 900 Kommentaren, bis aus Berlin, war so heftig, dass die Seite kurzzeitig gesperrt wurde.