Weindörfer in Kirchheim und Nürtingen Spiel mir „Das Lied von der Erde“

Von Jürgen Veit 13. August 2018 - 08:00 Uhr

Das Kirchheimer Weindorf bietet noch bis zum 19. August edle Tropfen und kulinarische Leckereien in gemütlichem Ambiente an. Am Donnerstag, 16. August öffnet das Nürtinger Weindorf seine Pforten.





Kirchheim/Nürtingen - Ob die Römer in Kirchheim einst Weinbau betrieben haben, ist nicht überliefert. Dass sie hier welchen getrunken haben, ist aber anzunehmen, da im ersten Jahrhundert nach Christus in Kirchheim zwei Römerstraßen aufeinander trafen. So kann man mit gutem Willen auf jeden Fall einen Bogen zum Weindorf schlagen, das jeden Sommer auf dem Rollschuhplatz in der Innenstadt seine Pforten öffnet. Bereits zum 30. Mal kommen dort Menschen zusammen, um edle Tropfen zu genießen, gut zu essen und gesellig mit Freunden und Bekannten beisammen zu sein.

So eine Hitze wie in der ersten Woche des Fests hat der Weindorf-Wirt Michael Holz selten erlebt. Die Besucher seien sichtlich „geschlaucht“ gewesen, später als üblich auf den Rollschuhplatz gekommen und hätten nicht viel gegessen. Und die hohen Temperaturen hätten sichfür den Absatz von Rotwein sowieso als „tödlich“ erwiesen. Jeder habe nach Wasser gelechzt und nach eisgekühltem Weißwein oder Rosé. Michael Holz musste sogar eine weitere Eiswürfelmaschine für die Bärenlaube anschaffen.

Entspannte und gemütliche Atmosphäre

Er und seine beiden Wirtskollegen Robert Ruthenberg und Wolfgang Brackenhammer waren demnach über den deutlichen Temperaturrückgang zum Wochenende nicht unglücklich. Denn jetzt wird möglicherweise auch der Rotweinliebhaber das eine oder andere Viertele schlotzen. Am Angebot mangelt es nicht. Noch bis zum 19. August bietet das Weindorf in der Teckstadt laut Michael Holz eine breite Palette an Rebensaft der verschiedensten Sorten. Einige Weine würden in allen drei Lauben kredenzt, in denen insgesamt 1200 Sitzplätze zur Verfügung stehen. Aber es gebe auch jeweils ein individuelles Weinangebot, das Michael Holz zufolge auch ein Preissegement „querbeet“ abbilde.

Am besten seien die mittelpreisigen Tropfen nachgefragt. Aber es stünden auch hochpreisige Rebensäfte auf der Karte wie etwa der Riesling „Das Lied von der Erde“ des württembergischen Weinguts Graf Adelmann für 48,50 Euro pro 0,75-Liter-Flasche oder der Rotwein Antinori Tignanello Toscana, für den der Liebhaber 109 Euro für den Dreiviertelliter zahlen muss.

Egal, wer welchen Wein bevorzuge, in jedem Fall herrsche eine entspannte, gemütliche und humorvolle Atmosphäre an den Weindorftischen, sagt Michael Holz. Und es träfen sich verschiedene Generationen, um miteinander zu feiern. Das Gin-Tasting, das in der Bounty-Bar von sonntags bis mittwochs angeboten wird, dürfte eher die jüngeren Besucher anziehen. Holz berichtet von interessanten Accessoires zu diversen Ginsorten wie essbare Blumen, Radieschen oder Salatgurke.

Nürtinger Weindorf beginn am 16. August

Wenn das Weindorf in Kirchheim am Sonntag, 19. August zu Ende geht, muss freilich niemand darben. Denn bereits am Donnerstag, 16. August beginnt das Weindorf in der Innenstadt von Nürtingen. Es bietet bis zum 2. September edle Tropfen und Geselligkeit.